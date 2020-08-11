ما لا يعرفه الكثيرون عن الفنانة الشابة “ملك قورة” أن والدتها هي الفنانة المصرية “عبير منير”، التى انفصلت عن زوجها رجل الاعمال محمد قورة، الذي تزوج فيما بعد من الفنانة “منى عبد الغني” ثم انفصلا، وكانت ملك قورة أكدت خلال فترة زواج والدها من منى عبد الغني أن علاقتهما كانت على ما يرام، و تحبها وتقدرها كثيرًا.

أما عن الفنانة عبير منير فيذكر أنها ممثلة مصرية ولدت في الإسكندرية، وبدأت نشاطها في مرحلة الدراسة الإبتدائية، حيث كانت فيأما عن مدرسة سكوتش للغات بالإسكندرية وقامت بعدة أدوار على مسرح المدرسة مما دفع أحد المدرسين الإنجليز لأن يعرض على أسرتها أن تسافر إلى إنجلترا لدراسة التمثيل وتلقي كورسات فيه، ولكن عائلتها رفضت. بدايتها الفعلية كانت عندما قامت بأدوار صغيرة في مسلسل (مباراة زوجية) و(المصراوية الجزء الأول) مما دفع المخرج إسماعيل عبدالحافظ لزيادة مساحة دورها في الجزء الثاني من المسلسل.

وعلي الصعيد الفنى، تشارك الفنانة عبير منير في “مسلسل شارع 9″، المقرر عرضه في الموسم الشتوي، ويشارك في بطولة المسلسل رانيا يوسف وأحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، ، وهدى الأتربي، وياسر علي ماهر، وأحمد جمال سعيد، حسام فارس، وأحمد الدمرداش، وتأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، ويناقش المسلسل – وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة – مجموعة من قصص الحب والفساد وبعض القصص الإجتماعية، ويحمل اسم أحد شوارع منطقة المعادي وهو شارع 9، وتدور الأحداث حول عدد من سكان الشارع يجسدهم أبطال العمل.

أما عن الفنانة ملك قورة فقد شاركت في الموسم الرمضانى الماضي 2020، من خلال “مسلسل جمع سالم” مع الفنانة زينة والفنانة دلال عبد العزيز، ريم البارودي، محمد علاء، محمد عادل،سلوي خطاب، محمد شاهين وعدد آخر من الفنانين، ويناقش المسلسل في إطار درامي قضية التبّني والمشاكل داخل الأسرة المصرية، وذلك من خلال قصة دكتورة القلب مريم التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.