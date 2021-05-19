عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانين والفنانات، خاصة فيما يتعلق بحياتهم الشخصية التى دائماً ما يحرصون علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهم خاصة أمهاتهم ، وذلك لتحّري الشبه بين الفنان ووالدته، حيث أن هناك نجمات ونجوم عرب يُعتبروا “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهم.

علي عكس عدد من النجوم الذين يُفضّلون نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهم بأمهاتهم، ومن أبرز هؤلاء المغنى المغربي “سعد لمجرد”، الذي نشر عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورة شهدت ظهور والدته “نزهة الركراكي” التى لفتت الأنظار بجمالها.

وبالتعريف عن نزهة الركراكي، فهي ممثلة مغربية وواحدة من أبرز ممثلات الجيل الثاني في الساحة الفنية المغربية. شاركت في عدة أفلام، ومسلسلات، ومن بين مسلسلاتها التي نجحت سلسلة من دار لدار. و كذا عدة مسرحيات مثل: الرجل الذي و المرأة التي، وهي متزوجة من المغني «البشير عبدو» ولها ابنان، علي لمجرد والمغني الشهير سعد لمجرد.

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وعلى الصعيد الفنى، طرح الفنان المغربى سعد لمجرد، أغنية دينية جديدة بعنوان ” نادي يا الله “، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب“، أمس الجمعة، والأغنية من كلمات زكرياء الحداني، ألحان رضوان الديري، ومن توزيع رشيد محمد على.

وكتب لمجرد، عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: “كيفما عودتكم في كل رمضان، لكم موعد أحبائي مع جديد ديني تحت عنوان “نادي يا الله”، أتمنى أن ينال إعجابكم”.

يُذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية “نجيبك” وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان، وأغنية ” الغادى وحدو”، ودشن سعد لمجرد، الأيام الماضية حملة المليار مشاهدة من أجل وصول أغنيته “أنت معلم” إلى مليار مشاهدة على اليوتيوب، والتي طرحها في 2 مايو 2015.

كما تجاوزت أغنية لمجرد الأخيرة “عدي الكلام” 142مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، منذ طرحها شهر يوليو الماضى، وهى من كلمات أمير طعيمة و‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما.

وعبر الشاعر أمير طعيمة عن سعادته بالنجاح الكبير للأغنية، مؤكدًا أن سعد لمجرد فنان موهوب وذكي، وكتب عبر حسابه بموقع “إنستجرام”: “سعد لمجرد عدي الكلام فنان ذكي ومختلف وموهبة خاصة وسعيد أن أول أغنية مصرية له من كلماتي.. شكرًا لأصدقائي المبدعين اللي دائما عند حسن ظني بيهم”.

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