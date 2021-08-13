كشف الفنان السوري باسل خياط، عن عدد من المهن المتواضعة التي عمل بها قبل احترافه المجال الفني ودخوله عالم الأضواء،

وقال خياط خلال استضافته في لقاء سابق ببرنامج «فحص شامل»، مع الإعلامية راغدة شلهوب: «إن ثقافة عائلته حتمت عليه أن يعمل لكي يوفر مصروفاته، فلذلك عمل في عدد من الأعمال الحرة قبل احترافه الفن ومنها بائع للصبارة «التين الشوكي»، كما يطلق عليه في مصر، كما عمل بائع في محلات وبائع متجول للشنط برفقة أحد اصدقائه والمتواجد حاليًا في أوروبا ويعمل في إحدى القنوات الكبرى».

واضاف: «أنه مع بداية الازمة السورية أصيب بأزمة نفسية عانى منها مدة عام ونصف، وترك خلالها العمل الفني وحاول العمل بمشروع لبيع قطع غيار السيارات المستعملة، كما أصيب بمرض نفسي جعله يتجول في الشارع دون أن يدري، كما تعلم فن الحلاقة خلال هذه الفترة من على موقع «يوتيوب»، ولكنه لم يمارس هذه المهنة، وخرج من هذه الأزمة بسبب ظروف الحياة وعاد لعمله بالفن».

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من ناحية أخري، أحيى النجم السوري باسل خياط الذكرى السنوية الأولى لرحيل والده حيث نشر صورة تجمعه بوالده وشقيقه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل ” إنستجرام“.

وعبّر النجم السوري عن حزنه الكبير لرحيل والده وقال في تعليقه على الصورة: ” رحمك الله يا أبي وأسكنك فسيح جناته … كم أنا صغير من بعد فراقك … الدعاء لو سمحتم … رحم الله أمواتكم هم السابقون ونحن اللاحقون والحمدلله على كل شي .. سنة على رحيل والدي سمير خالد الخياط ..ادعو له رحمكم الله “.

وعلى الصعيد الفني لم يعلن الفنان باسل الخياط عن مشاريعه للموسم الدرامي المقبل. بينما لم يتضح إن كان سيتابع تصوير “مسلسل ظل” بعد توقفه من الموسم الماضي.

وكان باسل قد حضر في الموسم الدرامي رمضان 2021 الماضي ببطولة مسلسل “حرب أهلية” برفقة النجمة المصرية يسرا وحقق العمل نجاحاً كبيراً.

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