سما المصري هي واحدة من مشاهير السوشيال ميديا المعروفات بجرأتهن وإثارتهن للجدل في الوسط الفنى، بفيديوهاتها الجريئة وتصريحاتها الغريبة، اسمها الحقيقي هو «سامية أحمد عطية» وليس سما المصري، لكنها اختارت هذا الإسم لأنه أكثر تميزًا وبسيط وليحفظه الناس سريعًا.

ولدت بمدينة “ههيا” بمحافظة الشرقية، كانت محجبة لفترة كبيرة، وتربت مثلها مثل أي بنت في الأقاليم والفلاحين، أخذت من والدتها خفة الدم، اختنقت من القوانين والعادات والتقاليد هناك لتقرر البحث عن فرصة أفضل بالقاهرة.

مهنتها قبل الشهرة

أنهت سما دراستها الجامعية بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية فحصلت على ليسانس آداب وتربية.ونزحت للقاهرة وحدها، ثم بدأت حياتها بالعمل في بازار لبيع التحف والعمل بالسياحة، وتركته ثم عملت فترة بالبورصة، ثم في العلاقات العامة. والتسويق واستمرت سنة ثم تركتها وسافرت للخارج.

بدايتها الفنية

قامت بإنتاج أول كليباتها الغنائية وهو “منفسن” إخراج سامح عبد العزيز وبعدها شاركت آخرين في حفلاتهم مثل مجد القاسم، محمد فؤاد، حكيم والعمدة، غنت ومثلت فيديو كليب بعنوان «يا أحمد يا عمر» ضمن أحداث فيلم مجانين نص كوم والذي كان سببًا في شهرتها سبب جدلًا كبيرًا حول كيفية لبسها وطريقة رقصها التي اعتبرها الجمهور فاضحة وغير لائقة، ثم أنشات قناتها الخاصة بموقع يوتيوب واسمتها قناة فلول.

أزواج سما المصرى

صرحت سما المصري، خلال استضافتها بأحد البرنامج الحوارية، إنها تزوجت 3 مرات، زيجة واحدة رسمية، وزيجتين عرفي، كشفت سما أنها في أغلب زيجاتها كانت الزوجة الثانية، دون معرفة الزوجة الأولى لزوجها وأهله بأمر زواجهما، في حين إن أهلها كانوا على علم بكل زيجاتها، لافتة إلى أنها لم تفكر في الإنجاب في أي زيجة من زيجاتها لكونها كانت تشعر أن الحياة غير مستقرة بينهم.

وأضافت سما المصري خلال ذات اللقاء: “لا أحب العلاقات التي في النور، خاصة أن أغلب من ارتبطت بهم كانوا من ذوى مناصب، الناس هتفدني بإيه، وأهم حاجة إن أسرتي عارفة”.

عمرها الحقيقي

أعاد مجموعة من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة لترخيص قديم للفنانة المصرية سما المصري، وانتشر ترخيص العمل الذي تم إصداره عام 2013، ليكشف عن إسم سما الكامل، وعمرها الحقيقي.

وفي التفاصيل، فقد كشف الترخيص عن إسم سما الكامل، وهو: سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وأظهرت الصورة تاريخ ميلاد سما المصري الحقيقي، إذ أنها من مواليد 15 من شهر فبراير عام 1976م، لذا فهي تبلغ حاليًا من العمر الـ 45 عامًا.

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