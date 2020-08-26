شاركت الفنانة اللبنانية “دانييلا رحمة” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، فيديو لها ظهرت فيه برفقة والدتها، وأدهشت والدة دانييلا المتابعين بحيويتها وشبابها، وقامت دانييلا باحتضانها حتى كادت تقع. وهو ما كشفته سائلة إياها عن السبب، وعبّرت دانييلا عن شعورها بالبرد وأشارت الأم إلى أنها تشاركها إياه. ورداً على سؤال لابنتها وصفتها بالـ”مجنونة”.

وتعليقاً عليه كتبت دانييلا: “قد ما إكبر رح إبقى طفلة صغيرة بين إيديكِ. هيدي تاني سنة بكون بعيدة عنّك بنهار عيدك. بهيدا النهار بتمنالك الصحة ويضلّ هيدا القلب الكبير عم يشعّ محبة. عقبال المية يا ماما. بحبك تتخلص الدني بنتك المجنونة”،وتضمن المقطع المصور لقطات سريعة طريفة وحقق أكثر من 200 ألف مشاهدة.

في سياقٍ آخر، إنضمت الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ إلى حملة المصمم اللبناني العالمي ​زهير مراد​، والتي كان أطلقها مؤخراً من أجل دعم متضرري إنفجار مرفأ بيروت الذي حصل في الـ4 من شهر آب/أغسطس الحالي، وأدى إلى أضرار مادية كبيرة، وخسائر في الأرواح تخطت الـ170 شهيد، و6000 جريح وعدد من المفقودين، يشار إلى أنه كان إنضم عدد كبير من النجوم إلى هذه الحملة، أبرزهم يسرا، درة، سيرين عبد النور، جينيفر لوبيز، محمد حديد وغيرهم.

وعلي الصعيد الفنى، شاركت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة بأكثر أدوارها أثارة للجدل في موسم مسلسلات رمضان 2020، من خلال “مسلسل أولاد آدم”، حيث استطاعت بدور الراقصة “مايا” أن تغير جلدها الذي حافظت عليه بأعمالها السابقة كـ “تانغو” و”الكاتب”، وشاركها بطولة المسلسل الممثلة اللبنانية ماغي بوغصن، والممثل السوري مكسيم خليل، وقيس الشيخ نجيب، ومن كتابة السيناريست رامي كوسا، ويعكس “مسلسل أولاد آدم” العلاقات الاجتماعية التي نعيشها في هذا الزمن في إطار درامي مشوق، حيث يبدأ بحبكتين تتقاطعان في ظرف معين لتتطور الأحداث بعد ذلك.