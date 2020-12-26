عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

علي عكس عدد من النجمات اللاتي يُفضّلن نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهن الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهن بأمهاتهن، ومن أبرز هؤلاء النجمة المصرية “ريهام عبد الغفور”، التى نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، صورة شهدت ظهور والدتها التى خطفت الأنظار بجمالها الأوروبي.

صورة نادرة من طفولة ريهام عبدالغفور مع والدها الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته الجميلة

وعلي الصعيد الفنى، تشارك النجمة ريهام عبد الغفور، فى بطولة “مسلسل قصر النيل”، بطولة النجمة دينا الشربينى، المقرر عرضه فى دراما رمضان المقبل، والذى يكتبه محمد سليمان عبد المالك ويخرجه خالد مرعى، حيث وقعت مؤخرا ريهام عبد الغفور لتقدم دور البطولة أمام دينا الشربينى، ومن المنتظر أن تقدم دوراً هاماً فى المسلسل الذى يعد اللقاء الثانى لريهام مع دينا الشربينى بعدما قدما سوياً مسلسل “زى الشمس” العام الماضى.

وعلى جانب آخر، حدد القائمون على المسلسل أواخر شهر ديسمبر الجارى، موعداً للتصوير، خاصة أن الشركة المنتجة تجرى إبرام باقى التعاقدات حالياً، حيث تجرى مفاوضات مع الفنان صلاح عبد الله، وعدد آخر من الفنانين، إذ وضع المخرج خالد مرعى قائمة باسماء الممثلين الذى يرغب فى انضمامهم للمسلسل.

النجمة ريهام عبد الغفور، حققت نجاحاً كبيراً بحكاية “ربع قيراط”، ضمن “مسلسل إلا أنا”، ونالت اشادات كبيرة سواء على مستوى النقد أو الجمهور، خاصة أنها قدمت قضية تهم الشارع المصرى، وشارك فى بطولة المسلسل مصطفى درويش، وابراهيم السمان، وآخرون، تأليف أمين جمال ، وإخراج أحمد حسن، وانتاج سينرجي واروما.