عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

علي عكس عدد من النجمات اللاتي يُفضّلن نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهن الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهن بأمهاتهن، ومن أبرز هؤلاء النجمة اللبنانية “مريام فارس”، التى نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، مجموعة من الصور شهدت ظهور والدتها التى خطفت الأنظار بجمالها وبالتطابق الشكلي معها .

في سياقٍ آخر، دعت الفنانة ميريام فارس الشعب اللبنانى في الاسبوع الماضي للمشاركة فى مظاهرات بشعار “يوم الحساب.. أنا خط أحمر”، وكان من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الـ5 مساءاً، بساحة الشهداء، ضد المسئولين فى لبنان عقب حادث انفجار مرفأ بيروت، وغردت مريام عبر حسابها بموقع “تويتر” قائلة: “كل الشكر والاحترام والتقدير لكل دولة ومملكة بالوطن العربى وبالعالم على المساعدات الإنسانية يلى عم بقدموها للناس المنكوبة ببلدى لبنان، بشكر وقفتكم معنا وتعاطفكم ودعمكم، بشكر البلدان اللي تخطت كل الخلافات السياسية وفكرت فينا بإنسانية”.

وتابعت فى تغريدة أخرى “أما حكامنا يلى ما بيحكوا إلا بمحاربة الفساد والفاسدين وما بحياتهم حاسبوا فاسد واحد، كلمة حق تقال لهم “إذا ضرب الحذاء برأسكم.. صرخ الحذاء بأى ذنب أُضرب” لبنان ينتفض السبت بكل الساحات”.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية مريام فارس، أغنية “قومى” باللهجة الخليجية، وطرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، وحقق الكليب نجاحاً كبيراً.