تتميّز النجمة اللبنانية “ميريام فارس” بجمالها اللافت وقدرتها على جذب المشاهدين بإطلالاتها الغريبة. لكن الواضح أنّ الجمال في آل “فارس” لا يقتصر على ميريام فحسب، بل يشمل شقيقاتها، لا سيما “جيهان فارس”، التي طالما حاولت أن تضع نفسها تحت الأضواء”. وتستعرض مواهبها، خاصة بالغناء والأستعراض وهذا ما يجعل الجمهور يتسائل حول تواجدها في الساحة الفنية قريباً ومنافسة شقيقتها.

وبالتعريف عن جيهان فارس، يُذكر أنها مُصوّره، سحرت الجميع برشاقة جسدها وأنوثتها، واشتهرت أكثر على موقع إنستجرام، حيث أنها لديها قاعدة شعبية كبيرة، وطبعاً هناك من يلحقها لأنها شقيقة ميريام فارس، والبعض الآخر يقوم بـمتابعتها كي يتعرف أكثر على أناقتها وجاذبيتها، وذلك قبل أن تختفي بشكلٍ تام وغامض وتقوم بغلق حسابتها الرسمية علي السوشيال ميديا.

حيث توقفت جيهان فارس عن نشر الصور نهائياً في شهر إبريل/نيسان 2017، ومن ثم أغلقت حسابتها، واختفت دون تفسير لغيابها. فيما كان يري البعض أنها كانت تتفوق بجمالها على ميريام، وأرجع أحدهم سبب غيابها لغيرة شقيقتها ميريام منها ويبدو أنه لبناني حسب لهجته فقال: “بطلت تنزل شي البنت، قد ما أختها عملتلها مشاكل من غيرتا وحسدا”.

في سياقٍ آخر، أشعلت النجمة ميريام فارس مواقع التواصل الإجتماعي بأحدث ظهور لها بعد غياب، بسبب الأحداث الجارية في لبنان والتى أبرزها إنفجار مرفأ بيروت، حيث ظهرت الفنانة اللبنانية في فيديو قصير سجّل لقطةً عفوية لها على المرجيحة، وهي مرتدية فستان من درجات الأحمر الناري، كما ظهرت حافية القدمين، في طلة عفوية رائعة، واستطاعت أن تخطف بتلك الإطلاله الأنظار، وانهالت تعليقات متابعي الفنانة، على الفيديو كان من أبرزها: “الفستان تحفة، وحشتينا، شكلك تحفة على المرجيحة”.

وعلي الصعيد الفنى، طرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، يناير الماضي، فيديو كليب أغنية “حبيبي سعودي”، عبر قناتها الخاصة بموقع “يوتيوب”، أغنية “حبيبي سعودي” من كلمات وليد الخشينة، وألحان يوسف العماني، وماستر محمد عصمت.