تداولت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير علي السوشيال ميديا، صوراً تجمع النجمة هيفاء وهبي بشقيقتها “علياء” التى أستطاعت أن تلفت الأنظار، حيث أثنى المتابعون علي أنوثتها وجمالها، وتسائل الكثيرين حول تواجدها في الساحة الفنية قريباً ومنافسة شقيقتها .

يُذكر أن للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ثلاث أخوات من والدتها هن علياء ورولا وهناء التي ترافقها دائماً، وشقيق واحد من والدها، ولكنه سقط شهيداً خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان.”.

ودائما ما تحرص الفنانة هيفاء وهبي علي أظهار حبها لشيقتها “علياء” وتوثق علاقتهما الوطيده، حيث شاركت في وقت سابق جمهورها ومتابعيها بصورة جمعتهما وقالت الفنانة اللبنانية تعليقاً على الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”: “من دون اﻷﺧﺖ: ﻛﻞ ﺷﻲ ﻳﻔﻘﺪ ﻟﻮنه… ﺑﻮﺟﻮد اﻷﺧﺖ القائمة ﻃﻮﻳلة: ﻋﺸﺎﺀ ﻣﺘﺄﺧﺮ، اﺣﺎدﻳﺚ ﺳﺨيفة وضحكات، تسوق مجنون، شجارات ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ.” وأضافت وهبي في كلامها عن الصورة التي التقطت في أحد المحال التجارية وسط بيروت: “إنها شقيقتي، وهي أجمل جزء منّي”.

وفي السياق الفنى، يلقى “مسلسل أسود فاتح” الذي تقوم ببطولته النجمة هيفا وهبي ويُعرض على قناة “شاهد vip” نجاحاً كبيراً تتردد أصداؤه على وسائل التواصل الاجتماعي، “مسلسل أسود فاتح” من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل .