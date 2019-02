لن تصدق ما هو اكثر شيء استمتعت به لجين عمران في ميلانو!.. فيديو

View this post on Instagram

.. .. .. وحدة من أسرع و أجمل السفرات إلي حفرت بداخلي ذكريات حلوة 😊💗💗💗 الله لا يحرمني منكم .. السفر معاكم ممتع و مرييييح جدا😍 .. .. @aseel & @christiankasha love you both🤗 .. .. .. #غير_تفكيرك_لتتغير_حياتك #الحمدلله #السلام #التسامح #سفيرة_التسامح #الأمل #الحب #السعادة #الإرادة #العطاء #لجين #لجين_عمران .. .. #mfw2019 #milanfashionweek #milan #mfw #lojain #lojain_omran #lojain_style #lojain_lifestyle #lojain_world #fashion #fashionable #instafashion #style #celebrity #brand