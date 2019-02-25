لن تصدق ما هو اكثر شيء استمتعت به لجين عمران في ميلانو!.. فيديو

شاركت الاعلامية السعودية لجين عمران، متابعهيا على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع من سفرها الى ميلانو مع شقيقها الفنانة اسيل عمران والستايلست كريستيان كاشا.
وظهرت لجين عمران في احد مقاطع الفيديو هي تظعم الحمام وعلقت قائلة: “من أكثر الأشياء إلي إستمتعت فيها في الرحلة “.
كما نشرت صورة لها مع اسيل وكريس وعلقت عليها بالقول: “وحدة من أسرع و أجمل السفرات إلي حفرت بداخلي ذكريات حلوة 😊💗💗💗 الله لا يحرمني منكم.”
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.. .. .. وحدة من أسرع و أجمل السفرات إلي حفرت بداخلي ذكريات حلوة 😊💗💗💗 الله لا يحرمني منكم .. السفر معاكم ممتع و مرييييح جدا😍 .. .. @aseel & @christiankasha love you both🤗 .. .. .. #غير_تفكيرك_لتتغير_حياتك #الحمدلله #السلام #التسامح #سفيرة_التسامح #الأمل #الحب #السعادة #الإرادة #العطاء #لجين #لجين_عمران .. .. #mfw2019 #milanfashionweek #milan #mfw #lojain #lojain_omran #lojain_style #lojain_lifestyle #lojain_world #fashion #fashionable #instafashion #style #celebrity #brand