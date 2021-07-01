علي الرغم من مرور ما يقارب الـ45 عامًا على عرض مسرحية «شاهد ما شفش حاجة» إلا أن الشخصية التي قدمت دور الأسد أمام الفنان الكبير عادل إمام، في بعض أجزاء المسرحية مازالت مجهولة إلى الآن نظرًا للقناع الذي كان يرتديه صاحب هذا الدور.

ووفقًا لما ذكره الفنان عادل إمام، فإن صاحب هذه الشخصية كان في بداية مشواره الفني آنذاك، حيث كان يخطو خطواته الأولى نحو النجومية بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد أصبح من الفنانين المشهورين في الوقت الحالي، كذلك فإنه من ملاك شركات الإنتاج الفني الكبرى، حيث كانت المفاجأة أنه الفنان الكبيرالراحل سامي العدل.

نرشح لك – هل تذكرون “برعي” حاجب المحكمة في شاهد ما شفش حاجة؟ شاهدوا كيف أصبح شكله بعد 45 عاماً

كما أوضح الفنان سامى العدل نفسه القصة، حينما تحدث بأحد البرامج الذى حل فيها ضيفًا، مؤكد على أنه كان طالب في المعهد وقتها، وشرف له المشاركة مع الظاهرة عادل امام بأى دور، كما كشف أنه لم يكن الأسد الشهير في القفص فقط ، لكنه قام بدور أسد في اوبريت وبعدها تم إلغاء الأوبريت .

وبذلك تكون مسرحية “شاهد ما شفش حاجة” (1976) هي الشاهدة على أول لقاء فني بين سامي العدل وعادل إمام، قبل أن يلتقيا بعد ذلك في فيلمين، هما “رجب فوق صفيح ساخن” (1979) والثانية في فيلم “عصابة حمادة وتوتو” (1982).

وقد بدأ الفنان سامى العدل التمثيل فى أوائل السبعينيات من خلال فيلم “كلمة شرف” الذى تم إنتاجه عام 1972، من بطولة الفنان الراحل فريد شوقى، وتوالت أدواره الثانوية إلى أن بزغ نجمه لأول مرة من خلال مسلسل “السمان والخريف”، رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ، وذلك بعد تخرجه من المعهد العالى للفنون المسرحية.

وكان آخر ظهور فني للراحل سامي العدل في مسلسل “حارة اليهود”، الذي يعرض في شهر رمضان الحالي، وتسبب مرضه إلى عدم تمكنه من استكمال مشاهده المتبقية من العمل.

وتوفي سامي العدل فجر الجمعة 10 يوليو، في المركز الطبي العالمي، عن عمر ناهز 68 عاما، بعد صراع مع المرض، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة ضعف في عضلة القلب.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “