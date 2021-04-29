في الوسط الفني الكثير من قصص الحب والعلاقات التي لم تكتمل، كخطوبة الفنانة المصرية منى زكي من زميلها (محمد الشقنقيري)، نجل المخرج إبراهيم الشقنقيري، قبل سنوات من زواجها بالفنان أحمد حلمي. حيث تمت هذه الخطبة فى بداية حياتهما الفنية عام 1993، إلا أنه تم فسخ الخطوبة لأسباب لم يُعلَن عنها فى حينها، فيما خرج كل طرف ليؤكد أنهما سيظلان أصدقاء، وأن أسباب فسخ الخطوبة من الأمور الشخصية، التى لا يجوز الحديث عنها

منى زكي خرجت بعد ذلك فى أحاديث صحفية لتؤكد أنها كانت فى عمر الـ 16 عامًا، عندما تمت خطبتها للشقنقيري، وهو عمر لا يسمح بالاختيار والتفكير السليم، لأن الفتاة فى هذه السن لا تعى مثل هذه الأمور وأن «الزواج قسمة ونصيب».

وتزوجت منى زكي في عام 2002 من زميلها أحمد حلمي، وأنجبت منه بعد عام ابنتهما لي لي، وفي عام 2014 انجبت ابنهما الثاني سليم. وفي عام 2016 انجبت ابنهما الثالث يونس.

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في سياقٍ آخر، نفت الفنانة منى زكي أن يكون تقمصها البارع لشخصية “هنا” في “مسلسل لعبة نيوتن” بسبب التشابه بينهما في الصفات الشخصية، وكشفت للمرة الأولى كواليس استعدادها لهذا العمل، الذي تم تصويره على مدار عامين كاملين ويعرض حاليًا ضمن المسلسلات المصرية لـ رمضان 2021.

وتحدثت منى عن شخصية “هنا”، خلال حوار لها في برنامج “MBC trending“، قائلة: قابلت شخصيات كتير زي هنا، ودول ناس بتستفزني جدًا، عايزة أقولهم أنكم قادرين وأقوياء، وأنتو اللي بتلخبطوا نفسكم، ومتسمحوش لحد يرجعكم لورا.

أضافت: من أول ما الحدوتة اتحكتلي من أستاذ تامر المخرج، وأنا أعجبت بيها كتير، وحسيت أن في بعد بيني وبين الشخصية في حاجات كتير، وحسيت أني لازم أقعد أشتغل على نفسي.

وواصلت منى قائلة: أنا حاولت أقرب لها واستاذ تامر وزمايلي ساعدوني، ومخدناش وقت في التحضير لكن خدنا وقت في التصوير، وكان في وقفات في النص فكان برضو بنحضر.

“مسلسل لعبة نيوتن” من بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، والممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

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