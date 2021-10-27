تداولت مجموعة من الحسابات علي السوشيال ميديا صورة لطفلة صغيرة، وكُتِب عليها أنها لفنانة تونسية شهيرة، حيث كانت في تلك الصـــورة تبلغ من العمر قرابة 6 سنوات، وهي أول صورة تُنشر لها في مرحلة الطفولة

أنها الفنانة التونسية “دارين حداد“، التي نشرت مجموعة من الصفحات علي منصّات التواصل الإجتماعي، صورتها وهي طفلة في سنوات عمرها الأولي، وظهرت وهي مرتدية فستان أبيض ملائكي، يتناسب مع عمرها في ذاك الوقت، وعملت قصة شعر طفولية بسيطة.

وحازت تلك الصورة المتداولة على إعجاب عدد كبير من قبل جمهور ومحبي الفنانة التونسية، وانهالوا عليها بالتعليقات، حيث اندهشوا من شكلها ، وهي طفلة، وأكدوا أنها لم تختلف كثيرًا عن شكلها الحالي.

صورة نادرة من طفولة الفنانة التونسية «دارين حداد»

النجمة ​دارين حداد​ ولدت يوم 24 نيسان/أبريل عام 1980 في تونس، وهي ممثلة تونسية شهيرة صاحبة قاعدة جماهيرية كبيرة، وقد حققت إنتشارًا واسعًا بعد أن سافرت إلى مصر وشقّت طريقها في مجال التمثيل، محققة هدفها بالإنتشار والمشاركة بالأعمال الضخمة، والوقوف أمام نجوم من العالم العربي، أهمهم النجم المصري ​«عادل إمام».​

في 2011 سافرت دارين حـداد الى مصر لتحقيق حلمها، ودرست في مدرسة خاصة بالتمثيل. وفي إحدى المرات زار المدرسة عادل امام للقاء الطلاب، فلفتت دارين نظره في التمثيل، وعندها عرّفها على إبنه المخرج ​رامي إمام​، الذي أعطاها دوراً في مسلسل “فرقة ناجي عطالله​” الذي عرض في عام 2012، ومن وقتها إنطلقت في مجال التمثيل.

بعد أن شاركت في مسلسل “فرقة ناجي عطالله”، بدأت تعرض عليها العديد من الأعمال، ففي العام نفسه شاركت في مسلسلي “​فيرتيجو​” “​زي الورد​”. وفي عام 2013، مثّلت دارين حداد في مسلسل “في غمضة عين”، وفي عام 2014 شاركت في فيلم “​الفيل الأزرق​”، الذي حقق نجاحاً لافتاً. وفي عام 2015، تابعت في المشاركة بالأفلام، فمثلت في “سعيكم مشكور يا برو” وفي فيلم “حملة فريزر”في عام 2016.

وعلى الصعيد الدرامي، شاركت دارين في “​نصيبي وقسمتك​”، ومسلسل “نوايا بريئة” ومسلسل ” أبو البنات”، ومسلسل “​الأسطورة​” من بطولة ​محمد رمضان​، وفي عام 2017 شاركت في “بين عالمين” . وفي عام 2020 أطلت بمسلسل “​سوق الحرير” من بطولة ​بسام كوسا​، سلوم حداد، أسعد فضة، عبد الهادي الصباغ، كاريس بشار، نادين تحسين بك، قمر خلف، أمانة والي ووفاء موصللي.

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علي الجانب الآخر، ووسط أخبار الأزمات التي تعرض لها مهرجان الجونة السينمائي منذ انطلاق دورته الخامسة، والتركيز المستمر على إطلالات الفنّانات الراقية منها والمثيرة للجدل؛ خطف كلب الفنانة التونسية دارين حداد الأضواء على الريد كاربت – السجادة الحمراء – للمهرجان.

وأشاع اصطحاب دارين لكلبها “فانتي”، حالة من البهجة بين المصورين الذين طلبوا منها أن تطلقه على السجادة الحمراء، وحاولوا اجتذاب انتباهه ليحظى بعددٍ من اللقطات معها.

ونشرت دارين فيديو من جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام“، وتناقلت الجلسة الطريفة العديد من وسائل الإعلام المصرية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها حيوان أليف على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، حيث سبق أن اقتحمت القطة “مديحة” جلسة تصوير للفنانة المصرية جميلة عوض في 2020، التي حاولت أن تغالب خوفها منها، خلال جلسة التصوير، في حين احتفت زميلتها الفنّانة سارة عبد الرحمن بظهورها، وحرصت على مداعبتها أمام عدسات المصورين.

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