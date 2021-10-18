فساتين النجمات في مهرجان الجونة السينمائي أكثر ما يسيطر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد انطلاق الدورة الخامسة يوم الخميس، ومنذ الدورة الأولى وبدأ المتابعون ينتظرون مهرجان الجونة لمشاهدة فساتين النجمات اللاتي دومًا ما تكون مثيرة للجدل كل عام .

ما بين الاحتشام والأناقة والإثارة والإغراء والغرابة أيضًا، جاءت فساتين النجمات في المهرجان هذا العام، والتي أحدثت ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب جراءة بعض الفساتين بشكل ملفت ومثير جعل الجمهور ينتقد بعض النجمات كانت على رأسهن هذا العام نجلاء بدر .

وبين الزحام والفساتين الجريئة على السجادة الحمراء، انتشرت بعض الصور للمحجبة الوحيدة على الريد كاربت والتي استطاعت أن تلفت الأنظار إليها بسبب حجابها وذلك مقارنة بباقي الإطلالات في المهرجان.

وسرعان ما بدأ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون عن هوية السيدة المحجبة، بينما ذهب البعض إلى أن تكون الصورة معدلة باستخدام برامج الـ«فوتوشوب»، وأنها لا أساس لها من الصحة.

وبالبحث عن صاحبة الإطلالة، تبين أنها حقيقية، وليست صورة مُعدلة، وتعود إلى السيدة نادين سمرة، وهي أردنية الجنسية، وهي تشغل منصب مدير عام منصة “وياك”، التي أطلقت عام 2017، وهي منصة عربية للبث الرقمي والفيديو.

تحتوي المنصّة التي تشغل إدارتها على أكثر من 15 ألف ساعة من المحتوى العربي والهندي “مدبلج أو مترجم” للعربية، وتدير جميع الأنشطة والأعمال الرقمية في الشركة.

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كما عملت نادين سمرة ،خلال السنوات الأخيرة على تأسيس وإنتاج الأعمال الرقمية، وقامت مؤخرًا ببناء منصات فيديو كاملة لتقديم البث الرقمي والفيديو عند الطلب عبر عدة وسائط، على رأسها “الهواتف الذكية، أجهزة الاستقبال التلفزيوني، مشغلات البث”.

وشغلت نادين سمرة، منصب رئيس الأعمال الرقمية في مجموعة “MBC” من قبل. ويتابعها 2400 متابع فقط، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

هذا وحرص عدد كبير من النجوم على المشاركة في فعاليات اليوم الثالث للمهرجان على رأسهم: ليلى علوي، هالة صدقي، بشرا، درة، هند صبري، أروى جودة، رانيا يوسف، بسنت شوفي، نسرين طافش، دينا الشربيني، إلهام شاهين، صبا مبارك .

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

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