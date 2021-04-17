هي الفنانة المصرية نوال أبو الفتوح الموهوبة التى عرفها الجمهور من خلال أشهر أدوارها بمسلسل «الشهد والدموع»، والتى شاء القدر أن يكون العاشر من أبريل هو اليوم الذى تجتمع به ذكرى ميلادها ووفاتها، حيث ولدت نوال أبو الفتوح فى العاشر من أبريل عام 1940 وتوفيت بنفس اليوم من عام 2007 بعد رحلة طويلة مع السرطان.

اكتشف الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، الفنانة نوال أبو الفتوح، وأسند إليها دورًا صغيرًا في فيلم «عريس لأختي»، استطاعت من خلاله أن تحظي بالقبول وأن تأخذ حظًا وفيرًا من خلال تجسيدها أدوار البنت الشقية، كما قدمت الإغراء بشكل جرئ في عدد من أفلامها.

وتوالت بعدها ادوارها وتميزت فى تقديم شخصية البنت الشقية اللعوب بشكل كوميدى خفيف ومن أشهر أعمالها: (جلفدان هانم)، (الزوجة 13)، “هى والشياطين”، “الشموع السوداء”، “30 يوم في السجن”، “الشياطين الثلاثة”، “لصوص لكن ظرفاء”، “رسالة من امرأة مجهولة”. وغيرها

تزوجت نوال من سمير أبو غدارة عام 1969، وانفصلت عنه عام 1973، وأنجبت منه ابنهما «أحمد» الذي غابت لمدة 5 سنوات للتفرغ لتربيته والذي غيرت طبيعة أدوارها لأجله أيضًا، فبعد بكائه من شدة خجله من أدوار الإغراء التي كانت تلعبها في جميع أعمالها، عادت في بداية الثمانينات أكثر قوة مغيرة جلدها الفني لتقدم أدوار المرأة القوية الحديدية وتبدع في هذه الأدوار التي لا تنسى بأدائها وانفعالاتها وملامح وجهها.

وأشهر أدوارها في الشر كان مسلسل “الشهد والدموع” الذي حقق لها شهرة واسعة في شخصية زوجة الفنان يوسف شعبان التي تحرضه علي أولاد أخوه والملاحظ في مسيرتها أن هناك فارقا واضحا بين الشخصيات التي جسدتها في بداية حياتها، والتي تعتمد على الرومانسية أو الإغراء وبين أدوارها التي جسدتها بعد عودتها إلى الشاشة من الاعتزال المؤقت.

فقد تخصصت الفنانة القديرة نوال أبو الفتوح في أدوار الشر وتجسيد بعض الشخصيات الدينية والتاريخية، وظل إبداعها حتى عام 2004 حيث قامت ببطولة آخر أعمالها مسلسلا المعمورة، وحدث في الهرم.

أصيبت نوال أبو الفتوح بمرض سرطان العظام في أواخر حياتها، وأنفقت كل أموالها على العلاج، حتى أنها عندما بدأت تعاني من حدة المرض، ومن تدبير نفقات العلاج، حاول الزعيم الكبير عادل إمام أن يساعدها، حيث أعلن أنه سيتبرع بإيراد يوم من «مسرحية بودي جارد» لعلاجها، إلا أن كبرياء الفنانة منعها من قبول هذه الأموال، وقالت إنها لا تقبل الإحسان من أحد، حتى لو كان من زميل لها، ما دفع نقابة الممثلين بالتقدم لطلب لعلاجها على نفقة الدولة، حتى وافتها المنية في يوم 10 أبريل عام 2007.

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