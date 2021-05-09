أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية النشطة بمواقع التواصل الإجتماعي نشر صورة شهدت ظهور نادر لـ ياسمين محمد مختار الإبنة الكبري للفنانة المصرية رانيا يوسف، واستطاعت أن تلفت الأنظار بجمالها، حيث غلبت التعليقات بالإشادة على جمال الفتاة الشابة، التي تجاوزت جمال أمها حسب بعض رأي بعض نشطاء السوشيال ميديا.

وتتمتع «ياسمين» بدرجة كبيرة من الجمال مثل والدتها ،وبالنظر إلى ملامح وجهها نجد أنها تشبه أمها إلى حد كبير ، حيث تميزت الأم أيضًا بجمال كبير مكنها من كونها واحدة من أشهر الفنانات اللواتي تتواجد في الوقت الحالي، ولكن تفضل ياسمين الإبتعاد عن الأضواء، فلم نشهد حتى الآن أي ظهور إعلامى لها مع والدتها.

ياسمين إبنة رانيا يوسف الكبري

علي عكس شقيقتها الصغري، نانسي محمد مختار التى ظهرت مع والدتها الفنانة رانيا يوسف علي السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي الدولى بدورته الرابعة في العام 2020، وارتدت «نانسي» فستان البطانة الذي ارتدته والدتها من قبل، في مهرجان القاهرة السينمائي، واثارت الجدل حين ظهورها مثل والدتها.

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في سياقٍ آخر، شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها عبر حساباتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى، بجلسة تصوير جديدة، وظهرت خلال جلسة التصوير بفستان أسود، فضفاض، شفاف، مع بطانة سوداء قصيرة، تميز بكونه مُطرز لامع، وأكمام طويلة، مع حزام فاتح اللون من الخصر.

واعتمدت الفنانة على الشعر الليس المنسدل، مع المكياج الترابي المميز، مدونة: «نجلاء.. ملوك الجدعنة»، في إشارة لدورها الأخير بـ «مسلسل ملوك الجدعنة» الذي يعرض في الماراثون الرمضلني الحالي.

وكشفت الفنانة عفاف شعيب، خلال حوارها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة“، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أسباب دفاعها عن الفنانة رانيا يوسف بعد أزمة “فستان البطانة” الذي أثار جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: “الجمهور أكثر من الحديث عن لقطة فستان رانيا يوسف، والناس ذبحوها… خلاص أرحموا من في الأرض… هي أخطأت واعتذرت ولابد أن نقبل اعتذارها، وحسابها عند الله”

وأضافت شعيب: “من غير المعقول كل فترة يتم ملاحقتها بهذا الأمر وترددت العديد من الشائعات حولي أنني أقوم بمهاجمتها وهذا ليس صحيحاً بدليل إنني أدافع عنها حاليا، وفي النهاية كل شخص حر في حياته”.

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