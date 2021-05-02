أعادت مجموعة من صفحات التواصل الإجتماعي في مصر أعقبها عدد من المواقع الفنّية الإخبارية، تداول صور حديثة لإبنة الفنانة الراحلة “هند رستم” لاسيما بعدما ظهرت الطفلة وقد تقدمت بالعمر، وأصحبت امرأة كبيرة في السن، وهو ما اثار ردود فعل واسعة.

وتفصيلا فقد تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للسيدة «بسنت» إبنة الممثلة المصرية الراحلة هند رستم، وفي إحدي الصور المتداولة، ظهرت بسنت وهي إلى جانب الفنان المصري الشاب عمر السعيد، وأصبحت تشبه والدتها الراحلة للغاية، وهذا ما أكد عليه عدد كبير من الجمهور في التعليقات.

اقرأ أيضًا: للمرة الأولي شاهد شكل الجميلة هند رستم في آخر ظهور لها قبل وفاتها بعمر الـ 82 عاماً.. لن تصدقوا كيف بدل الزمن ملامحها!

ويُذكر عن والدتها هند رستم أنها واحدة من أهم نجمات الزمن الجميل، التى أثرت السينما المصرية بعشرات الأعمال الفنية، وهي من مواليد حي (محرم بك) بمحافظة الأسكندرية في عام 1929 لأب من عائلة تركية مصرية كان يعمل ضابطًا في الشرطة، وانفصل عن أمها وهي طفلة. اسمها بالكامل (هند حسين مراد رستم)، درست بمدرسة (سان فانسان دي بول)، ثم انتقلت إلى القاهرة عام 1946، حيث ساقتها الصدفة إلى مكتب شركة الأفلام المتحدة كي تعمل في دور صغير مع يحيى شاهين في فيلم (أزهار وأشواك)، وقامت بعدها بعدة أدوار صغيرة.

وتوالت عليها الأعمال إلي أن صارت أشهر نجمة إغراء في السينما المصرية، على يد المخرج حسن اﻹمام الذي استفاد من مواهبها المتعددة، وأسند إليها الكثير الأدوار البارزة في تاريخها الفني. وتشكل هند حالة خاصة في أداء أدوارها، فرغم أن أدوار البطولة الأولى لها كانت إغراء كما في فيلم (الجسد)، إلا أنها لم تلبث أن غيرت من هويتها في أفلام أخرى مثل: (باب الحديد) و(امرأة على الهامش)، كما عملت دورًا كوميديًا متميزًا في فيلم (حب في حب)، كما تألقت في دور قصير في فيلم (كلمة شرف).

قررت هند رستم اعتزال السينما في أواخر السبعينيات، وكرمتها أكثر من مؤسسة منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1993. وفي بداية حياتها الفنية التقت بالمخرج حسن رضا الذي تزوجت منه وأنجبت ابنتها الوحيدة «بسنت»، تزوجت أيضا بالطبيب المعروف الدكتور محمد فياض.

توفيت الفنانة الكبيرة هند رستم في اليوم الموافق 8 أغسطس 2011 عن عمر يناهز الـ 82 عامًا إثر أزمة قلبية حادة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “