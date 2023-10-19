وافق أمس الـ18 من أكتوبر عيد ميلاد الفنانة المصرية حورية فرغلي، والتي أتمت عامها الـ46، مما فاجئ عدد من المتابعين.

حورية فرغلي

حورية من مواليد 18 أكتوبر عام 1977 وسط حياة مليئة بمحطات كثيرة ومعوقات صعبة، نجحت في تجاوزها بإراداة حديدية، ومقاومة الآلام في سبيل التمسك بالحياة، إذ أنها لم تعرف طريقًا لليأس والاستسلام، برغم ما واجهته من معاناة.

أبرز أعمالها

ومن أبرز المسلسلات التي شاركت بها: الشوارع الخلفية، الحالة ج، دوران شبرا، حكايات بنات، سيدنا السيد، ومن أبرز الأفلام: قلب الأسد، القشاش، رد فعل، حلم عزيز، كلمني شكراً، عبده موتة، نظرية عمتي.

حورية فرغلي ملكة جمال مصر

وحصلت الفنانة حورية فرغلي على لقب ملكة جمال مصر لعام 2002، ولكنها تنازلت عنه بعدها بفترة قصيرة، وذلك بسبب ما تعرضت له من شائعات جعلتها تخاف أن يؤثر ذلك على سمعتها الشخصيىة.

حورية فرغلي تتحدث عن عمليات التجميل

وكشفت الفنانة حورية فرغلي تفاصيل حالتها الصحية بعد العمليات الجراحية التي أجرتها في الفترة الأخيرة. وقالت إنها أجرت 27 عملية جراحية في 8 أعوام، موضحة: من سنتين كنت عايزة أموت مكنتش عايزة أعيش، لأن كان فيه كورونا، والدكتور اللي ممكن يعالجني كان موجود في أمريكا والسفارات كلها مغلقة، ومكنتش عارفة أسافر للعلاج، ومكنتش عارفة أبص في المرايا ولا أستطعم الأكل ولا أشم أي ريحة، وبالنسبالي مكنش فيه فرق بين العيشة والموت.

حورية فرغلي والسحر

وقالت حورية فرغلي: بنام بدرى بصلى وأقرا قرآن وألف التراك في نادي الجزيرة وأشوف الأخبار الجديدة وبقرأ أخبار الحوادث”، ورجحت النجمة تعرضها لمشاكل كثيرة بعد مشاركتها في أحد المسلسلات الخاصة بعالم الجن قائلة: “ابتدت مشاكل تحصل بعد ساحرة الجنوب مش عارفة انا عملت حاجة غلط؟”.

أضافت: “لقيت عندي عمل في البيت ورقة زبدة مدفونة في زرعة مكتوب فيها حورية تصاب بالشلل والمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف جوازها وخلفتها ورزقها ولقيت حتة من شعري..وفكيت العمل وبقيت أحسن..معرفش مين عمل كده بس قلت حسبى الله ونعم الوكيل”.

حورية فرغلي تكشف عن صعوبات في حياتها

وقالت حورية فرغلي، في تصريح صحفي: «عشت فترات طويلة من حياتي صعبة، بدأت منذ ولادتي، حيث انفصلا والدي عن والدتي بعد أيام من مولدي، وعشت معظم طفولتي مع والدي وزوجته في الخارج، ولم أشاهد والدتي لمدة 7 سنوات، وهذا أثر عليا بشكل كبير».

وأضافت حورية فرغلي: «من الصعوبات التي واجهتني عندما انكسرت أنفي بعد سقوطي من فوق حصان، ودخلت في رحلة علاج طويلة وعمليات مستمرة، فأنا أعشق الفروسية منذ كان عمري 9 سنوات، ولكن كسر أنفي غيّر من شكلي، وتعرضت للتنمر من بعدها بصورة كبيرة، فقد وصل عدد العمليات الجراحية إلى 27 عملية».

حلم الأمومة لـ حورية فرغلي

وعن حلمها بالأمومة، قالت: «لم يكن لدي قدرة على الإنجاب، لأن الرحم لا يستطيع أن يحمل طفلا، لذلك اتجهت إلى تبني طفل، وبحمد الله سبحانه وتعالي على كل شيء مر في حياتي».

أحدث أعمال حورية فرغلي

على الرغم من التخبط الكبير في الحياة الفنية لـ حورية فرغلي خلال السنوات الماضية، على إثر الأزمة الصحية التي تعرضت لها، وأثرت على نشاطها الفني بشكل كبير، إلا أن حورية إستطاعت خلال هذا العام أن تتجاوز أزمتها بنسبة كبيرة، وتعود للساحة الفنية بقوة، من خلال عدة مشاريع فنية.

عودة الفنانة حورية فرغلي في هذا العام من المقرر انها ستكون من خلال بـ 4 أعمال تتنوع بين الدراما والسينما.

ومن أول وأبرز هذه الأعمال، هو مسلسل تلاتيني وكان من المقرر عرضه في رمضان 2023 المنقضي، والذي سيجمعها لأول مرة مع نبيلة عبيد، إضافة إلى مسلسل “المدينة الجامعية”، كما ستشارك قريبا في ببطولة فيلمين.

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