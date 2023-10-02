تداولت عبر مواقع السوشيال ميديا صورة لـ الفنانة إيمان اللبنانية، وهي في عمر 78، وظهرت فيها بشكل اثار اندهاش الجمهور من شكلها الذي لم يتغير كثيرا بمرور الزمن

الصورة حصدت عدد كبير من التعليقات الجميلة خاصة وأنهم التفتوا لمحافظة الفنانة إيمان على جمالها وجاذبيتها حتى اليوم فملامحها لم تتغير بشكل كبير.

أحدث ظهور للفنانة إيمان

حيث ظهرت الفنانة إيمان، بجامبسوت باللون “الأزرق” وأسدلت شعرها الأشقر على كتفيها بطريقتها المعهودة.

وظهرت إيمان مؤخرًا في عدد من الإحتفالات غير الرسمية، حيث التقطت عدد من الصور مع صديقاتها، وبدت بملامح مشدودة جعلتها تبدو بعمر أصغر من عمرها السبعيني.

الفنانة إيمان

ولدت الفنانة إيمان في 1 يناير 1945 في لبنان، لأب أرمني يعمل مخرج مسرحي وأم أرمنية تركية، تخرجت من كلية الصيدلة بالجامعة الأمريكية في بيروت ثم درست التمثيل بنفس الجامعة.

وفي عام 1960 تزوجت من الدبلوماسي اللبناني ماكس تشيللو، وهو قنصل شرف الإكوادور في مدينة ميونيخ، وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم: “هيلا” و”ماكس” و”ليلى”.

بنت السادسة.. إيمان تبدأ أولى خطواتها بالفن

تربت الفنانة إيمان داخل أسرة فنية، فوالدها كان يعمل مخرج مسرحي، وكان لعمل والدها دورًا كبيرًا في بداية مشوارها الفني، حيث تأثرت به وكانت تحرص على حضور كواليس المسرحيات معه.

وبدأت إيمان مشوارها الفني وهي طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات من خلال المسرح، حيث بدأت التمثيل باللغة الأرمنية بسبب إصرار والدها على التحدث باللغة الأرمنية.

وحكت الفنانة إيمان بداية صعودها خشبة المسرح وهي طفلة بقولها: “مرّة كنت بحضر كواليس مسرحية مع بابا وكان فيه طفلة بتمثل معاهم في المسرحية غابت فأنا طلبت إني أشارك، قلت لبابا طلعني ومش هاتندم”.

ويعرف عن الفنانة إيمان أنها تتحدث أكثر من لغة، حيث قالت عن ذلك: “في البيت عندما مع والدي كان لازم نتكلم أرمني، أنا وأختي بنتكلم عربي وولدتي كانت بتتكلم إنجليزي، أما الإسباني أنا اللي اتعلمته”.

من المسرح اللبناني إلى السينما المصرية

وبعد مشاركتها في المسرحية مع والدها اشتركت إيمان مع الجمعية الأرمنية في بيروت في حفل قامت بالغناء فيه، ومثلت باللغة الأرمينية، ومثلت أيضًا بالفرنسية واللبنانية.

وبدأت مشوارها الفعلي من خلال المسرح عندما اكتشافها الفنان اللبناني ​شكيب خوري، ومثلت في العديد من الأعمال الفنية في لبنان، كما أنها مثلت في السينما اللبنانية باسمها الحقيقي قبل أن تتجه لمصر.

ودخلت الفنانة اللبنانية إيمان إلى عالم السينما المصرية بالصدفة خاصة وأنها لم تفكر إطلاقًا في التمثيل سينمائيًا حيث كانت تقوم فقط بالمشاركة في أعمال مسرحية بلبنان كهواية بدون أجر.

وكشفت إيمان عن بداية دخولها السينما المصرية بقولها: “قابلت فريد الأطرش صدفة بفندق في لبنان، وكان بيدور على وجه جديد تمثل معاه فى فيلم الحب الكبير”.

وتابعت إيمان: “واحد معانا قاللي إيه رأيك فريد عاوزك في الفيلم، فقلتله آه طبعا، فوالدي جنبي قالي اقعدي، فاتحايلت عليه والبداية كانت من هناك”.

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