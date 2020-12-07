شاركت الراقصة البرازيلية، لورديانا، متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو جديد لها استغرضت من خلاله بدلة رقص مثيرة باللون الاخضر.

وظهرت لورديانا، في الفيديو، ببدلة رقص شبه عارية وهي تصور نفسها بالموبايل على انغام مهرجان سالكة للفنانين حسن شاكوش وويجز والذي تقول كلماته “ما فيش الا احنا جامدين وما فيش الا احنا حلوين”.

يذكر أن شهرة الراقصة البرازيلية لورديانا بدأت بعد انتشار فيديو لها تغني على أنغام مهرجان “إخواتي”، داخل أحد صالونات التجميل حيث حظيت بإعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان من المفترض أن تشارك “لورديانا” حمو بيكا وعمر كمال في كليب جديد، ولكن أعلن مغني المهرجانات عمر كمال، طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا، دون الراقصة البرازيلية لورديانا، بناء على رغبة الجمهور، بحسب قوله.