شاركت الراقصة البرازيلية ​لورديانا​ مع متابعيها فيديو جديد في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي ترقص بإثارة في حفل زفاف وسط عدد من الحاضرين، ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين أثنوا على إحترافيتها بالرقص، وعبروا عن إعجابهم الكبير لها.

يذكر أن لورديانا كانت قد أطلت على متابعيها مؤخراً بلقطة عفوية من حوض الإستحمام، مرتدية روب إستحمام باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة، ولاقت صورتها إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بها.





