شاركت النجمة الخليجية أحلام الشامسي جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، بفيديو شهد احتفالها بعيد ميلاد ابنتها «لولوة الهاجري» بحفل مميّز وتجهيزات فخمة تشبه عالم ديزني، من خلال تزيين المكان بشخصيات الأميرات مع قوالب حلوى متعددة الأشكال والألوان، والتي تم تحضيرها خصيصًا لهذه المناسبة.

ولفتت أناقة الطفلة الأنظار وكانت محط أنظار الجميع على السوشيال ميديا بفستانها الأحمر اللافت بتصميمه الذي يشبه أميرات ديزني… وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع والتجهيزات الفاخرة وعبروا عن انبهارهم بالحفل والتحضيرات المميزة التي أعدتها لها والدتها ليوم ميلادها.

في سياقٍ آخر، حرصت الفنانة الإماراتية، أحلام، على تهنئة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على استقباله لمولود خامس، والذي أسماه عبد العزيز تيمنا بجده الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية.

وجاءت تهنئة أحلام استثنائية، إذ شاركت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي صورة تجمع بين وجهي الأمير محمد بن سلمان والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وغردت معها: “أبارك لسمو سيدي ولي العهد بقدوم المولود الأمير عبد العزيز بن محمد بن سلمان، واللهم بارك له بما وهبته واجعله من الصالحين وارزقه بر والديه واحفظه واجعله قرة عين لهما”.

وعلي الصعيد الفنى، حطمت أغنية حزين، للنجمة أحلام، رقمًا قياسيًا من حيث عدد المشاهدات خلال شهرين من طرحها، على موقع الفيديوهات “يوتيوب“. والأغنية من كلمات الشاعر الراحل مساعد الرشيدى، وألحان سهم.

وحصدت الأغنية ما يزيد عن 26 مليون مشاهدة وأكثر من 200 ألف إعجاب خلال شهرين من إطلاقها، وبذلك تعد من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا ورقمًا قياسيًا، كما تعد أول مرة تحقق أغنية لأحلام عدد كبير من المشاهدات في إطار زمني قصير. ولاشك أن الكلمات واللحن أسهم بشكل كبير في إنجاح الأغنية.

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