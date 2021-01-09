نشرت الفنانة الكويتية “أحلام الشامسي”، عبر خاصية “ستوري” بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة حديثة شهدت ظهور نادر لإبنتها الوحيدة “لولوة الهاجري” وإبنة بطل الرالي القطري “مبارك الهاجري”، واستطاعت الإبنة أن تلفت الأنظار بجمالها وبراءة ملامحها، حيث عبّر الجمهور عن إعجابهم بها.

وفي صورة أخرى مدمجه قام بنشرها أحد الحسابات الناشطة لمحبي الفنانة أحلام الشامسي، حيث قاموا من خلالها بمقارنة ملامح “لولوة” مع ملامح والدتها، من خلال صورة قديمة للفنانة أحلام في مرحلة عمرية صغيرة، ولاحظ الجمهور تشابهًا واضحًا بين الصورتين.

في سياقٍ آخر، حرص عدد من نجوم الوسط الفني على تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومن بينهم الفنانة الكويتية أحلام، التى تُعد أول فنانة عربية تحصل على جرعة اللقاح الخاص بكورونا، بداية شهر أكتوبر الماضي. وشاركت جمهورها بمقطع فيديو مصور نشرته عبر “تويتر” خلال حقنها بالجرعة موضحة أنها ستخضع للثانية بعد شهر، مشيرة إلى أن سبب عزمها اتخاذ هذه الخطوة الجريئة والصعبة للغاية إيمانها وثقتها بالقطاع الطبي الإماراتي، وتقديرها الجهود المبذولة من قبل حكومة دولتها.

ومن ناحية آخري، كشف الملحن السعودي أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، المعروف بإسم “سهم”، للمرة الأولى عن تفاصيل المصالحة التي تمت العام الماضي بين النجمتين الكبيرتين أحلام وأصالة نصري. وأكد في مداخلة مع برنامج et بالعربي أن “الفضل في المصالحة نسب إليه بسبب تعاونه مع أصالة في ألبومها الخليجي، ولكنه لم يكن الوسيط الأول في هذا التصالح.

يُذكر أن فاهد الهاجري، إبن الفنانة أحلام كان السبب في إعلان الصلح بين النجمتين بعد تغريدة أعلن من خلالها حبه وحب والدته للنجمة السورية وأغانيها، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا على موقع التغريدات “تويتر”.