تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الكويتية ليالي دهراب وهي تشيد بالمطبخ السعودي.

وظهرت ليالي دهراب، في الفيديو، داخل سيارتها وهي تقول: “رديت مرة ثانية حق المطبخ السعودي علشان اطلب منه واكل” ثم توجهت لمتابعيها السعوديين قائلة “اللي ياكل اكلكم ما يتوب عنه ما يتوب

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ليالي دهراب:



اللي ياكل الأكل السعودي ما يتوب، يالبى أكلكم والله pic.twitter.com/4DcIs1u3U5 — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 1, 2021

وكانت ليالي دهراب قد نشرت قبل ذلك مجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها وعلقت عليها كاتبة: “‏ستبقى عيناك تربكني ، مهما اعتدت رؤيتها ! ”.

يذكر أن مسيرة ليالي دهراب الفنية من مسلسل محطة انتظار، ثم قدمت بعدها بعض الأدوار، وكان آخرها دورها في مسلسل أمينة حاف والذي شكل نقطة تحول حقيقية في حياة الممثلة الكويتية الشابة.

وكانت حققت الفنانة الكويتية، ليالي دهراب، نجاحا كبيرًا من خلال مسلسل أمينة حاف، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وقدمت فيه شخصية منيرة، وهي شخصية غير مسئولة تجلب المتاعب.