خرجت ليان بزلميط، الفنانة الفلسطينية ونجمة ستار أكاديمي، في مقطع فيديو غاضب هاجمت فيه كل من لم يتحرك من المشاهير لدعم القضية وعلى رأسهم عدد من الدعاة المشاهير.

وقالت ليان بزليمط: “سؤال لمشاهير الوطن العربي سواء مطرب أو ممثل أو مقدم برامج أو حتى الشيوخ زي عائض القرني وعمر خالد أو حتى أحمد الشقيري صاحب المواعظ والحكم وينكم؟…. على القليلة منشور واحد انتوا عندكم ملايين المتابعين خايفين تحكوا بالقضية الأولى للمسلمين المسجد الأقصى؟”…”.

وتابعت بزلميط “يا عيب الشوم عليكم انتوا تجار بالدين…ميا خليفة الكل بعرفها نزلت عن فلسطين وانتوا ما تحركتوا…اخص عليكم واحد واحد”.

وأضافت: “والحكي كمان للحكومة تبعتنا…وينكم؟..الشي الوحيد الي عملتوا لغيتوا احتفالات العيد؟؟..على أساس كنا رح نحتفل يوم بيوم”…وختمت ليان بـ “رحمة الله عليك يا أبو عمار…على القليل الدم الفلسطيني ما كان رخيص على زمنوا”.

وقد أثار كلام ليان بزلميط غضب عدد كبير من المتابعين حيث كتب احدهم: “اعتقد الجواب واضح لسانكم الزفر وحقدكم على العرب ودول الخليج خاصه واسلوبكم ونكرانهم للجميل اكل هذي الستين واخرتها سب وتخوين سيري حرريها قال مايا قال ههه إن الطيور على اشكالها تقع قال زلميط قال يعني زلط والا انا غلطان ههههه .” وقال اخر “ونحنا قضيتنا الأولى ابطال الحد الجنوبي نصرهم الله ”.