في أحدث ظهور لابنة الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، ليا أثارت إعجاب المتابعين عبر صفحة والدتها حين نشرت نانسي صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



وبدت ليا غاية في الجمال والطرافة وهي تقف أمام والدتها نانسي وتلوّح بيدها أمام الكاميرا، ولفتت انتباه المتابعين بأنها كبرت بسرعة وأصبحت شبيهة والدتها بشعرها الأشقر وعينيها الزرقاوين. وعلّقت نانسي على الصورة قائلة :”ليا تقول هاي” أي أنها سعيدة بأن ابنتها ليا تعلمت إشارة السلام للترحيب بالآخرين.

ولاتزال نانسي عجرم تحصد نجاح أغنيتها الأخيرة “الى بيروت الأنثى” من قصيدة الشاعر نزار قباني.