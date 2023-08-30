نشرت الفنانة نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيديو لابنتها “ليا” .

وظهرت وهي تغني أغنية “تيجي ننبسط” علي طريقة والدتها ، مما حازت علي اعجاب و تفاعل متابعيها.

ليا ابنة نانسي عجرم

وعلقت الفنانة نانسي عجرم، على فيديو ابنتها الصغرى ليا، قائلة: “تيجي ننبسط على طريقة ليا”.

وأغنية تيجي ننبسط لـ نانسي عجرم من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع: طارق مدكور.

حقيقة انفصال نانسي عجرم

وكشفت الإعلامية نهاد سمير، عن حقيقة انفصال نانسي عجرم، قائلة “انتشرت بالفترة الأخيرة شائعة عن انفصال الفنانة نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم، ولكن أكدت مصادر كثيرة أن هذا الخبر غير صحيح”.

وقالت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك مصادر أكدت أن الفنانة نانسي عجرم وزوجها حاليا فى فرنسا مع بناتهما يقضون إجازة الصيف معا، موضحة “وصلت أخبار الشائعات أيضا إلى الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي، ومن الواضح أن تلك الأخبار غير صحيحة”.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن موسم جدة حضر حفلة يطلق عليها كاسيت 90، وكانت أجواؤها حماسية، لافتة إلى أن من شارك من نجوم التسعينيات فى الحفلة هم: محمد محيي وهشام عباس وإيهاب توفيق ومصطفي قمر وسيمون وحسام حسني وخالد عجاج”.

وأحيت نانسي عجرم في وقت سابق حفلًا في مهرجان العلمين الجديدة رفقة النجم راغب علامة، تألقت خلاله بباقة من أجمل أغنياتها وسط حضور كبير.

حفل نانسي عجرم في العلمين

وتألقت نانسي بغناء كوكبة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة والتي من أبرزها: الدنيا حلوة، يا أطبطب، وحبك سفاح وغيرها الكثير وسط حضور جماهيري كبير.. إذ رفع الحفل شعار كامل العدد sold out.

المطربة اللبنانية نانسي عجرم

وتعتبر نانسي من أبرز المطربات اللبنانيات والعربيات بشكل عام، ويحمل ظهورها طابعًا خاصًّا بها، حصلت خلال مشوارها الفني على الكثير من الجوائز والتكريمات أبرزها جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية؛ تشتهر بأغانيها المصورة على طريقة الفيديو كليب وشكَّلت رفقة المخرجة اللبنانية نادين لبكي ثنائيًّا فنيًّا استثنائيًّا.. لعل من أبرز ما قدما معًا: أخاصمك آه – يا سلام – يا طبطب يا دلع- آه ونص وأغنية إحساس جديد.

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