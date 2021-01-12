اثارت المغنية والممثلة الأميركية ليزو جدلا كبيرا بنشرها صورا لها بدت فيها عارية، على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ليزو بجسدها السمين الأسمر وتغطي صدرها بيديها، كما انها نشرت ايضا صورة لمؤخرتها تخطّت المليون اعجاب.

واللافت هو ان ليزو تعدّ من اهم نجوم مواقع التواصل الاجتماعي ايضا في أميركا، نظرا لصورها العارية وجسمها السمين عكس النجمات الأخريات اللواتي يتمتعن بجسم رشيق.

الجدير ذكره انه في رصيد ليزو ألبومين غنائيين وهما: ” Lizzobangers 2013 “و Big Grrrl Small World ” الذي طرحته في عام 2015.





