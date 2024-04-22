نشرت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك فيديو عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعايدت “باميلا” من خلال الفيديو شقيقتها أماندا بعيد ميلادها، موثقة لحظات فرحة مع شقيقتها الصغرى.

شقيقة باميلا الكيك

وانهالت تعليقات المُتابعين الذين تمنوا لشقيقة باميلا عيدا سعيدا، ولفت العديد منهم انها لا تشبهها كثيرا خاصة وان شعرها أسود في حين ان باميلا شقراء.

نبذة عن باميلا الكيك :

باميلا الكيك هي ممثلة لبنانية ولدت عام 1988 في دير القمر في لبنان، بدأت التمثيل منذ الصغر وحصد عدد كبير من الجوائز خلال مسيرتها المهنية، كما أثارت الجدل في عدد كبير من تصريحاتها.

وكان أبرز أدوار باميلا الكيك دورها في مسلسل كريستال حيث قامت بأداء دور عليا كرم، واستطاعت أن تؤدي الدور بشكل نال إعجاب متابعي المسلسل الدرامي، كما تمكنت من تقمص الشخصية القوية من العائلة الغنية.

ودرست باميلا فنون التواصل قسم السينما، في جامعة الروح القدس الكسليك، وبدأت مسيرتها الفنية عندما كانت في عمر الـ 18، وشاركت في عدد كبير من المسلسلات والأفلام.

زوج باميلا الكيك

وانتشر عدد كبير من الشائعات عن زواج باميلا الكيك، ولكن على الرغم من ذلك لا يوجد أي دليل على زواجها، كما أنها ظهرت سابقا في برنامج وأثارت الجدل بسبب تصريحاتها، حيث أوضحت أنها لا تمانع المساكنة قبل الزواج، بالإضافة إلى أنها ليس لديها أي مانع من حب امرأة والزواج بها.

باميلا الكيك قبل وبعد

على الرغم من تغير شكل باميلا الكيك إلا أنها أوضحت أنها لم تجري أي عملية تجميل، بل كل ما تقوم به هو التغيير في ستايل شعرها والماكياج الخاص بها، والتغير في شكلها تغيير طبيعي.

ديانة باميلا الكيك

باميلا هي مسيحية الأصل ولدت لأب وأم مسيحيين، وصرحت بذلك في عدد من اللقاءات التليفزيونية وعلى الرغم من ذلك إلا أنها لا تجد مشكلة في الزواج من رجل على ديانة أخرى.

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تعرضت باميلا الكيك والفنانة السورية مرام علي لمقلب برنامج “رامز جاب من الآخر” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

وتصدرت الممثلة باميلا الكيك تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في برنامج المقالب الشهير.

وأسقط رامز جلال الفنانتين فى غرفة واحده قائلا:” هتبطلوا تعملوا الأدوار اللى بتسخن الرجالة على زوجاتهم، أنتوا عاملين قلق ولازم تغيروا الأدوار دي”.

وأطلق رامز جلال “كلبا شرسا” على الفنانتين، وبدأتا في الصراخ فورا مطالبتان إياه أن يسحب الكلب.

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