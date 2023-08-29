نشرت منصة “أرابيان بيزنس” تقريرا تستعرض خلاله قائمة بأغنى نجوم الغناء العرب، تصدرها النجم عمرو دياب، حيث حصد لقب “أغنى مطرب عربي” بثروة تقدر بـ”41 مليون دولار أمريكي”، جمعها من عدة مصادر إلى جانب الغناء.

وتضمن تقرير “أرابيان بيزنس” عدة معلومات عن ثروة عمرو دياب نستعرضها خلال السطور التالية.

حجم ثروة عمرو دياب :

– بلغت ثروته “41 مليون دولار أمريكي” جمعها من الغناء وشركة خاصة وبراند ملابس وشركة تنظيم حفلات.

– ضمن الفنانين الأعلى أجرا سواء في الغناء أو الإعلانات.

– تعقاد مع إحدى شركات الاتصالات لطرح أغانيه خلال منصة “عالم عمرو دياب”، وبلغت قيمة التعاقد 10 ملايين دولار.

افتتح أول متجر إلكتروني بعنوان “عالم عمرو دياب”، في يونيو الماضي، لبيع منتجات تحمل اسمه وتوقيعه وصوره.

– تعاون مع شركة روتانا لسنوات بمبلغ 21 مليون جنيه مصري.

أسس في 2016 شركة “ناي فور ميديا” لإنتاج وإدارة الأعمال وتنظيم الحفلات.

– وصل إيراد القناة الرسمية له عبر موقع يوتيوب، 4 ملايين و500 ألف دولار، عن نسب المشاهدات والإعلانات بها.

– الفنان عمرو دياب يكسر الحواجز بتحقيق رقم قياسي في جينيس للأرقام القياسية لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية لأكثر عدد مبيعات من فنان في الشرق الأوسط

فندق عمرو دياب الجديد :

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، خلل الأيام الماضية، مجموعة من الصور لافتتاح فندق لوكاندة عمرو دياب في الساحل الشمالي، حيث احتفل الهضبة ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار بافتتاح الفندق ليكون بداية لسلسلة فنادق تحمل نفس الاسم.

ويعتبر فندق لوكاندة عمرو دياب بالساحل الشمالي، باكورة سلسلة الفنادق التي سيشارك فيها الهضبة مع شركة إعمار الإماراتية برئاسة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار والتي ستحمل نفس الاسم ” اللوكاندة” في مصر ودبي.

أحدث أعمال عمرو دياب

الجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب طرح مؤخرا أحدث أغانيه الجديدة “والله أبدا” عبر تطبيق أنغامي الشهير.

أغنية “والله أبدا” من كلمات وألحان عزيز الشافعي (أبيات الشعر للشاعر الأندلسي ابن زيدون) وتوزيع عادل حقي، وميكس وماستر أمير محروس.

أغنية “والله أبدا” هي الثالثة التي يطرحها عمرو دياب في موسم الصيف الحالي، فكانت الأغنية الاولى هي “خلص على قلبي”، و”قولي اسمي”، إلى جانب أغنية “يا ليل” للدعاية لشركة المحمول، بمشاركة نجله عبدالله.

يُذكر أن تعاقد الهضبة عمرو دياب مؤخرا على إحياء حفل غنائى ضخم يوم 29 من شهر سبتمبر القادم بالأردن.

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