أحدثت الفاشنيستا الكويتية جمال النجادة ضجة على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها لمقطع فيديو تحدثت فيه عن الخيانة الزوجية مدافعة عن المرأة، وهو ما اعتبره البعض دفاع عن إلهام الفضالة وما تعرضت له من هجوم قاس على خلفية زواجها من زميلها الفنان شهاب جوهر.

وعلى الرغم من عدم ذكر جمال النجادة لاسم إلهام الفضالة، إلا أن البعض اعتبر أنها تقصدها بشكل مباشر، خاصة بعد أن قالت إنها تسمع هذه الفترة الكثير من الأحاديث التي تخص هذا الأمر.

وقالت جمال النجادة في مقطع الفيديو : “الناس تفضل تقول فلانة أخدت فلان من حبيبته، فلانة خدت فلان من مرته، مسكينة فلانة طبعا!، فلان الخسيس ما عليه أي لوم! ودايما المتهمة المرة! فأنا اتناقشت مع صديقتي حوالين فكرة معقول إن فلان صغير ما يعرف وين رايح! ما إذا فلانة خسيسة ففلان أخس، ليش دايما اللوم على المرا، وإن فلانة خدت وفلانة سوت”.

وأضافت: “في كل شيء اللوم كله على المرا، حتى لو مو مرة، فتلاقي ناس يقولوا فلانة أخدت فلانىة من جروبها، وغيره وغيره، هو الطرف التاني ما عنده عقل! ماكو مخ ماكو عقل! لأن فلان هناك في خسة، لو ما في خسة ما قدرت عليه فلانة، اليومين دول بيحسبنوا على فلانة ويتكلموا.. أنا مو عتبي على مين خان التاني دفعة برد فيهم الاتنين، بس أنا أقصد ليش دايماً المتهمة المرة، ليش دايما المرة هي اللي سوت هي اللي خانت وهي اللي خربت! ليش ما فلان هو اللي باع، هو اللي استبيع”.

وما جعل المتابعون يعتبرون أن جمال النجادة تقصد بشكل مباشر أزمة إلهام الفضالة، هو أن دفاعها جاء بعد ساعات من رد إلهام الفضالة على الاتهامات التي وجهت لها من بعض متابعيها على السوشيال ميديا، بأنها هي السبب في هدم منزل مواطنها الفنان شهاب جوهر وتطليقه لزوجته الأولى، والزواج منه.

وكان زواج إلهام الفضالة وشهاب جوهر قد أثار ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، لتتعرض الفنانة الكويتية لهجوم قاس من متابعيها اللذين اتهموها بالتسبب في خراب بيت جوهر وزوجته، وهو ما نفاه جوهر والفضالة مؤكدين على أن زيجتهما جاءت بعد انفصال جوهر وأنهما لم يتخذا هذا القرار إلا بعد إنهاء علاقته بزوجته الأولى.