ليلى اسكندر تطلب السماح من والدتها : ” سامحينى على ناس لا بيرحموا ميت ولا حي “

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

سامحيني انو بسببي تعرضتي لكلام ما بحياتك حدا استجرأ يقلك ياه. سامحيني انن شككوكي حتى باكتر موضوع ما بحياتو عنى لك وكل عمرك تقوليلي : الامير والبيك والشيخ واي لقب بالدني الانسان ما بيستحقوا فقط بالوراثة وانما عن جدارة انت شيخة يا امي باخلاقك وبكيف عشتي كل حياتك حتى تدافعي عن المظلوم وتخلصي ناس من حبل المشنقة عمري بحياتي ما عنيتلي المشيخة ولا عمري طلعت وتباهرت فيا رغم كل شخص قلي انت عم تتلزقي فينا حتى تصيري وحتى تساوي يسمحولي الكل، بس انا مش محتاجة حدا لان اللقب عندي بالعيلة منذ الازل والتاريخ بيشهد وانا حفيدة نجيب بك الخوري لو بدكن تشكوا براسكن ريشة وامي شيخة ابا عن جد وابن الاصل ببين بافعالو سامحيني يا امي سامحيني على ناس ضعفاء النفوس ما بيرحموا لا ميت ولا حي ولا مريض ولا كبير ولا صغير ولا فقير ولا غني المسيح والرسول ما قدروا قنعوا كل الناس بدنا نحنا نربين؟! ما فينا…بس ما رح اسكت لولا شخص بالكون جرحك بكلمة هيدا وعد مني سامحيني