أعلنت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، انفصالها عن الممثل السعودي يعقوب الفرحان، وذلك بعد مرور قرابة 6 سنوات على زواجهما.

وقالت ليلى إسكندر، في منشور مقتضب على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي“: ”أعلن انفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان“.

وحصلت ليلى اسكندر مؤخراً على الجنسية السعودية كزوجة مواطن، كونها قد تزوجت الفنان يعقوب الفرحان عام 2012 في الإمارات بسبب ديانة الزوجة التي كانت تعتنق المسيحية وقتها، قبل أن تشهر إسلامها وتنجب ابنهما الوحيد يوسف.

وكان الثنائي ليلى اسكندر ويعقوب الفرحان قد رووا، منذ اشهر قليلة، قصة تعارفهما وبداية علاقتهما، مع الاعلامي الكويتي صالح الراشد في برنامج “سندريلا”, خلال تصوير احد المسلسلات الخليجية في سويسرا.