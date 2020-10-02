نشرت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر على حسابها الخاص على “سناب شات” فيديو جديداً اثار اهتمام الكثير من المتابعين بعدما استعاده بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهرت فيه الفنانة بإطلالة طبيعية جداً من دون مكياج وبشعر مسرح بطريقة عشوائية. وتطرقت إلى موضوع انتماء ابنها الوحيد يوسف إلى الهوية السعودية وقالت إنها ترغب في أن يعيش في بلده وأن يحقق النجاح في العلم والحياة وأن يتزوج.

وأضافت أنها تطمح إلى أن تضيف لمستها كمؤثرة إلى البلد وأن تقوم بما يخدم الأجيال المقبلة. وذكّرت بتشديد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على أهمية المهارات. وأطلقت بهذا موجة من التعليقات التي ركزت على موضوع حديثها كما على شكلها.

ويشار إلى ان الفنانة أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها السعودي الفنان يعقوب الفرحان قبل أن تشير إلى انتهاء الخلاف. ولهذا نشرت صورة ظهرت فيها وهي تجلس في أحضانه معبرة عن حب كل منهما للآخر.