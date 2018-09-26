ليلى اسكندر على سرير المستشفى لإنجاب طفلها: “لتكن مشيئتك”

شاركت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر جمهورها صورة من على سرير المستشفى، قبيل انجابها مولودها الاول، من زوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان.

ونشرت ليلى صورة لها على صفحتها الخاصة عبر تطبيق “انستغرام” وهي تضع يديها على بطنها المنتفخ، وعلقت بالقول: “لتكن مشيئتك”.

وأضافت ليلى اسكندر: “هذا المنشور موجه فقط الى من يحبنا بحق”.

وأظهر المنشور ان ليلى ستنجب مولودها الأول في لبنان.

يُذكر ليلى ويعقوب قررا إطلاق اسم يوسف على ابنهما حال ولادته، وهما كانا أعلنا زواجهما في عام 2015 بعدما تزوجا سراً في عام 2013.