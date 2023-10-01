نشرت الفنانة الشابة ليلى زاهر عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة صور من أحدث ظهور لها.

إطلالة ليلى زاهر

ظهرت ليلي زاهر بإطلالة كلاسيكية جذابة فارتدت فستان من اللون الأسود واعتمدت أن يكون شعرها منسدلا ووضعت مكياج صاخب من الألوان الترابية .

تفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات وأضحوا مدي التشابه بينها وبين هنادي مهنا .

ليلى زاهر في مهرحان العلمين

من ناحية أخرى، أعربت الفنانة ليلى زاهر، عن إعجابها الشديد بأول «فاشون شو» في مهرجان العلمين، واصفة إياه بـ«تحفة وخطير»، مؤكدة: «الفساتين كلها حلوة جدا، والمصمم العالمي مايكل سينكو واحد من مصممي الأزياء المفضلين لي وبحبه جدا، وبشوفه من أكثر المصممين الموهوبين جدا».

وأضافت خلال فعاليات أول «فاشون شو» في مهرجان العلمين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم نهى عبدالعزيز، عبر فضائية «dmc»: «مبسوطة بوجودي اليوم في عرض الأزياء، وأول زيارة لي في العلمين الجديدة، وفخورة بكل ما تصل إليه مصر»، مشيرة إلى أن مدينة العلمين الجديدة تبعث الطاقة الإيجابية لنا، وكل ما بداخلها متطور وأكثر من رائع، مؤكدة متابعتها المستمرة لفعاليات المهرجان.

آخر أعمال ليلى زاهر

يذكر أنه شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر، في مسلسل “تلت التلاتة” لـ رمضان 2023، والمسلسل من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

وكان مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، تم عرض حلقاته في شهر رمضان 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.

شارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم النجمة غادة عبد الرزاق ،أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله والمسلسل من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح والمسلسل من نوعيه المسلسلات ١٥ حلقة.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي يتناول العمل قصة ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن في مهنة مختلفة، وتدور بينهن العديد من الأحداث المثيرة.

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