أثارت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحها بأنها ترفض مساواة المرأة بالرجل وحديثها حول نظافة الفتاة واهتمامها بالطبخ بشكل خاص.

وبررت ليلى عبدالله، خلال لقائها في برنامج “علي ونجم” مع الاعلامي علي نجم رفضها المساواة بين المرأة والرجل بالقول “الحلو في مجتمعاتنا العربية لما انا الحين اروح طابور بأي مكان مثل قهوة دايما الريال يقول تفضلي تعالي انت روحي قدامي” وتابعت “هذا الذي ابي انا ما يروح “.

ليلى عبدالله تعليقاً لسبب رفضها مساواة المرأة بالرجل :

"دايماً الرجل يقدمني بالطوابير هذا اللي مابيه يروح " pic.twitter.com/brBpJh7jTn — ETN (@ETNarabic) April 16, 2021

وقد أثار كلام ليلى عبدالله حالة من الجدل حيث تساءل احدهم: “ما تبي مساواة بالدراسه والتوظيف عشانها عجزانه توقف ثلاث دقايق في طابور ستاربكس هذا الوعي ياجاهلينه”.

اشغلتونا الله يقرفكم ماعندكم الا ذا الموضوع وكان موضوع التوظيف بيدك او يدها صدق انكم ناقصات عقل ودين — Hhh (@gxbnjb) April 17, 2021

فيما قالت اخرى “احس مب قصدها الطوابير بالضبط جابته كمثال بس تقصد لما نصير نفس الاجانب يصير الرجال مايهمه مكانتك كمرأه بيشوفك مثله وبطقاق انتظري واتعبي مثل ما اهو منتظر وتعبان يعني بتروح الشهامه بإختصار بس الحكي لانه جاء من الشخص الغلط محد تقبله”.

طيب انا توني كنت في طابور اراميكس اخذ شحنتي ووقفت في طابور ماصار شي ؟؟وانتضرت — َ (@1l_sarah) April 16, 2021

وكانت ليلى عبدالله قالت في تصريح سابق : “ما افهم البنات الي غرفتهم مو مرتبة.. ولا تعرف تغسل ملابسها.. انتي بنت وهذا اقل شي تسوينه”، حيث أكدت الفنانة أنها مقتنعة بما صرحت به ولا تخاف ردة فعل الناس عليه، خاصة أولئك الذين يدعمون تمكين المرأة.

وأضافت: “أنا صدق ما اتحمل البنت الي ما بتعرف تشيل مسؤولية بيت أو ما تعرف تغسل أو ما تعرف تطبخ.. أو ما تعرف يعتمد عليها ترى هذا من الجانب الأنثوي.. وانا مع تمكين المرأة لكني مو مع المساواة الكاملة مع الرجل.. البنت تبقى البنت.. البنت هي الجمال هي النظافة ولما تحطها في أي مكان يصبح جميل”