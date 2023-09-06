تصدرت الممثلة اللبنانية المقيمة بالكويت ليلى عبد الله، مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن تعرضها للتحرش بعمر 6 سنوات، حيث استغل المتحرشون الحالة الصحية لوالديها الأصمين.

وفي مقابلة مع “AB TALKS”، أوضحت ليلى عبد الله قائلة: “تعرضت للتحرش من 3 أشخاص مختلفين بسبب استغلالهم أن والداي من فئة الصم والبكم”.

وأضافت “هذا الشعور خبأته في قلبي.. لم أتكلم عن هذه المواقف لأحد ولا حتى لأهلي، لأنهم لو عرفوا سيموتون من القهر، وأعلم أنهم لن يستطيعوا القيام بشيء لأنهم من فئة الصم والبكم وهم طيبون ويحبون السلام”.

وأضافت أن والدتها ووالدها: “كانا واثقين في هؤلاء الأشخاص.. كنت أشعر أن حياتهم ستنتهي لو قلت لهم أنهم عرضوني لهذا الأذى في حياتي”.

وأردفت: “أتذكر أني تعرضت لهذه الحوادث بعمر 6 أو 7سنوات، وفي عمر 9 سنوات، و11 سنة”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة الفنانة، حيث أعربوا عن تعاطفهم معها، مشيدين بشجاعتها حيث جاء في احد التعليقات “والله ان مشهورة تتكلم عن هالموضوع اللي ملايين من البنات مرو فيه والله شجاعة منك شكرًا من قلبي لك والله قصتك كفاح وإنسانة مكافحة وشجاعة هاذي اللي منجد مؤثرة الحلقة رائعة بكل ماتعنية الكلمة من معنى 🥹 شكرًا لك أنس على هالمحتوى القيم 🫶”.