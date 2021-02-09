ردت اللبنانية ​ليلى عبد اللطيف بعد الإنتقادات الساخرة الكثيرة التي تعرضت لها بعد وفاة النائب والوزير السابق ​جان عبيد​، عن عمر 81 عاماً، كونها كانت توقعت إنتخابه رئيساً للجمهورية وهو الأمر الذي لم يتحقق،

فقد كتبت ​ليلى عبد اللطيف​ عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي. كاتبة:”لو اصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لعاتبوك بالواحدة وتركوا الـ 99 هؤلاء هم البشر”.

وبعدها نشرت صورة لعبيد نعته فيها، قائلةً:”رحم الله جان عبيد الإنسان والوزير وأسكنه قصور جنانه .. وإذا كان الموت علينا حق ،، فمن الحق عند الموت ان نخرس ونصمت ونترك حزن الفراق يأخذنا الى الجواب الكبير .. عندما يريدك الخالق الى جواره تترك كل المواقع وتسقط برحيلك كل التوقعات .. هذه هي ارادة الله ومن كان منكم فوق مشيئة الله .. فليتكلم اليوم او فاليصمت امام حرمة الموت”.

وكان قد تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع، أمس الاثنين، مقطع فيديو لـ ليلى عبداللطيف مع الاعلامي طوني خليفة والذي سألها: “لم سيبتسم العام 2021 أكثر لـ جان عبيد او طوني قهوجي؟” فردت دون تردد “لوزير السابق جان عبيد” ثم سألها “بعدك شايفتي في قصر بعبدا؟” في إشارة الى ان يصبح رئيسا للجمهورية فأجابته “ما بغير توقعي”.

وقد أثار الفيديو سخرية الكثيرين حيث علق الكثيرون على اللفب الذي يطلقه عليها البعض بـ “سيدة التوقعات” حيث قال احدهم “هيدي سيدة التوقعات العربية ام الليل. مش الحق علين الحق علي ب يحضرن”.