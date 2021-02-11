تعرضت الممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت ​ليلى عبد الله​ لموجة واسعة من السخرية، بسبب شكل أنفها وحجمه، وذلك بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه من دون فيلتر لافتةً إلى أن من الطبيعي أن تظهر على البشرة بعض الشوائب مثل البثور أو الهالات السوداء.

وعلى الرغم من تفاعل عدد كبير مع إطلالتها وإعجابهم بها، هناك البعض الآخر ممن سخروا منها، وكان من التعليقات “خشمك كبير سوي عملية تجميل ترى مو عيب”، لترد عبدالله بالقول:””طبعاً مو عيب بس العيب إنك تكتبين هالتعليق حق الناس”.





