علقت الفنانة علقت الفنانة ليلى علوي، على ارتدائها لنفس الفستان بمهرجان الجونة السينمائي، الذي كانت التقطت صورة به، منذ 25 عاما، مؤكدة أنه زي متكرر لها.

وكانت ارتدت ليلى علوي، الفستان في اليوم السادس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ونشرت عبر حسابها الخاص بـ”إنستجرام”، صورة مركية ظهورها منذ 25 عاما، وظهورها الحالي معلقة: “زي متكرر .. في الحقيقة يستحق التكرار”.

وقد اثنى الكثيرون على اطلالة ليلى علوي حيث كتب البعض “الجمال هوه هوه ” و “لسه قمر مثل ماكنتي” فيما رأى اخرون ان الاطلالة السابفة كانت تناسبها اكثر حيث كتب احدهم: “الفستان مع تسريحتها القديمه الكيرلي احلى بصراحه” .

يذكر أن عددًا من النجوم، حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف