خطفت الفنانة المصرية ليلى علوي الأنظار، بإطلالة رائعة باللون الأبيض، من احدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرت مجموعة من صورها عبر حسابها على انتسغرام موجهة رسالة إلى متابعيها كاشفة فيها عن متعتها الخاصة.

وكتبت ليلى علوي في تعليقها على الصور، التي ظهرت فيها بعدسة المصور خالد فضة لصالح مجلة “سيدتي”: “عمركوا جرّبتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة ؟ جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطّها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا .. نعمة الهوا والخضرة والماية .. نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيّا كان .. واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني أمشى حافية ! بالذات على رملة أو في خضرة .. إحساس مليان رضا واكتفاء .. وتخلص من الطاقة السلبية .. البسوا ألوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين .. المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا”.











لم تكن هذه هي جلسة التصوير الأولى لليلى علوي خلال الأيام الماضية، حيث التقط لها خالد فضة العديد من اللقطات التي ظهرت فيها بإطلالات متنوعة، وكان آخرها ما نشرته في حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور، إنستقرام. وظهرت ليلى علوي في إطلالتها بلمسات صيفية رائعة سيطر عليها اللون البرتقالي، مرتدية معها برنيطة زادت من جمال إطلالتها.