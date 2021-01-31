أجرت الفنانة ” ليلى علوي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها ” كلمة أخيرة ” نعت من خلالها رحيل صديقها مصفف الشعر ” محمد الصغير ” .

وتحدثت ليلى علوي عن محمد الصغير وعن علاقتها معه فأكدت على أنه لم يكن مجرد مصفف شعر فقد أقام صناعة بمدرسة خاصة ومؤسسة كبرى في التجميل والتصفيف وحول مهنته لصناعة عالمية في الوطن العربي كما أحدث نقلة كبرى في مهنته وأعطاها قيمة وأهمية كبرى .

وتابعت : ” هو كان أمين وبيحب شغله جدا وكل اللي بيشتغل عنده لازم يعلمه الصح ومهما كان دقيق جدا وعايز كل حاجة مظبوطة على أد ما كان كريم وطيب القلب في المعاملة ” .

وأضافت ليلى علوي : ” أنا بعرف محمد من سنة 1982 من ساعة القصة اللي عملهالي وأخدت الشهرة الكبيرة .. وكان أي فرع يفتحه زيادة كنت لازم أتصور فيه وتبقى أول صورة .. محمد بالنسبالي كنا ساكنين في شارع واحد بينا وبينهم 4 عمارات وأنا عيلتي صغيرة جدًا لأن أمي مش مصرية فمحمد وعيلته كانوا من العيلة ” .

واستكملت متأثرة : ” محمد عمره ما سابني أو ساب صاحب في أي موقف مش حلو أو أي موقف فيه فرحة عمره ما اتأخر .. أنا متأكدة إنه في مكان أحسن بكتير وإن روحه طايرة فوقينا وجميلة وطيبة وشايف إحنا كلنا بنحبه وبنقدره أد إيه وفخورين بيه .. أنا حاسة إن كتافي نازلة وضهري انحنى ومفتقداه جدا جدا ” .