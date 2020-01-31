ليلى علوي ببدلة الرقص.. “يا مهلبية يا”

استعادت الفنانة المصرية ليلى علوي، ذكرياتها في فيلم “يا مهلبية يا” عبر نشرها بعض الصور عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت ليلى علوي في الصور ببدلة الرقص ضمن احداث الفيلم وعلقت كاتبة: “عتاب من فيلم يا مهلبية يا، سنة 1991 للمخرج شريف عرفة”.

فيلم “يا مهلبية يا” بطولة ليلى علوي، هشام سليم، علاء ولي الدين، أحمد راتب، حسن كامي، أشرف عبدالباقي، عبدالعزيز مخيون، صلاح عبدالله، ومن تأليف ماهر عواد، وإخراج شريف عرفة ويتناول الفيلم تاريخ المقاومة الشعبية ضد الاستعمار قبل وبعد ثورة 1952 في مصر، وذلك عن طريق عرض قصة (عتاب) الراقصة الشعبية في فترة الاحتلال البريطاني، والتي لديها إحساس بالواجب الوطني، فهي تساعد الفدائيين بالأموال والمعلومات، وتساهم في محاولة اغتيال الملك فاروق، لتحدث العديد من المفاجآت بعدها والتي تغير مجرى الأحداث.