تعرّضت الممثلة المصرية “​ليلى علوي“​ لموقف محرج مساء الخميس بحفل افتتاح الدورة الخامسة من ​مهرجان الجونة السينمائي​ في مصر، إذ وخلال ظهورها على السجادة الحمراء خلف الممثلة المصرية ​دينا الشربيني ​والفنان المصري حسن أبو الروس والإعلامية المصرية إنجي علي، كادت ليلى أن تسقط، إلا أن مساعديها أنقذوا الموقف، وأمسكوا بها سريعًا.

وأطلّت ليلى علوي في المهرجان مرتدية فستاناً طويلاً باللون الفضي، يتميز بأكمام طويلة وواسعة، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

وكانت النجمة ليلى علوى قد شاركت متابعيها بمقطع فيديو مبهج جديد لها من كواليس تحضيراتها لحفل افتتاح مهرجان الجونة، ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام فيديو ظهرت خلاله وهى تستعرض إطلالتها على ألحان أغنية She’s a Lady الشهيرة.

وسرعان ما خطفت ليلى علوى إعجاب متابعيها وجمهورها بعد مشاركتها كواليس تحضيراتها لحفل الافتتاح الذى أقيم أول أمس، فى دورته الخامسة.

وأقيم مساء أمس الجمعة، ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، العرض الأول للفيلم المغربى “على صوتك” المشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة، والمقام فى قاعة بلازا للمؤتمرات، حيث تألقت النجمات بفساتين وإطلالات مختلفة وبألوان مبهجة.

وعُرض فيلم “على صوتك” عالميا للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لـ مهرجان كان السينمائي 2021، ورشحه المركز السينمائي المغربي للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي في الدورة 94، تدور أحداث الفيلم داخل أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء، حيث يعمل مغني الراب السابق أنس داخل مركز ثقافي. وبفضل تشجيعه ودعمه يجد شبان المركز طريقة جديدة للتعبير عن قضاياهم وواقعهم عبر ثقافة الهيب هوب.

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