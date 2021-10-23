خضعت الفنانة المصرية “ليلى علوي“، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافي خالد فضة، ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”،

وتألقت ليلى بإطلالة أنثوية ناعمة، إذ ارتدت فستانًا كت طويلًا منفوشًا ومتعدد الأدوار، باللون الأسود. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة ذيل الحصان.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وأسورة، وأقراط، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود. ومن بين تلك هذه التعليقات قالت أصالة “قمر” بينما قالت هدير أدهم “جميلة”.

وتأتي هذه الجلسة بعد الإنتقـادات التي تعرضـــت لها ليلى علوي، بسبب إطلالاتها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والتي كشفت عن ترهلات في ذراعيها وزيادة وزنها وذلك على خلاف ما تظهر عليه في الجلسات.

هذا وقد أُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمـائي 2021، مساء أمس الجمعة 22 أكتوبر، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين تألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

وكان قد شارك في هذه الدورة نحو 80 فيلما وحضرها نحو 1000 ضيف من جميع أنحاء العالم، وعرض المهرجان 37 فيلمًا روائيًا طويلاً و15 فيلماً وثائقيًا و23 فيلمًا قصيرًا إضافة إلى 6 أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.

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وكان آخر أعمال ليلى علوي، مشاركتها في “فيلم 200 جنيه“، والذي ينتمي إلى نوعية البطولة الجماعية، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي حول مبلغ 200 جنيه، تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية في 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيــدي، ولكل قصة بطل جديد، ليظهر الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم بشخصياتهم المختلفة.

“200 جنيه” من بطولة أحمد رزق، نيللي كريم، هاني رمزي، إسعاد يونس، عمرو عبدالجليل، محمد فراج، مي سليم، طارق عبدالعزيز، دينا فؤاد، ملك قورة، أحمد السعدني، محمود حافظ، نهي صالح، وعدد من ضيوف الشرف ومنهم الفنان آسر ياسين، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

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