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ليلى علوي تستعيد ذكرياتها بصورة من 20 سنة.. هل تغيرت كثيرا؟

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ليلى علوي

ليلى علوي

استعادت الفنانة المصرية ليلى علوي، ذكرياتها بنشرها بصورة لها من عام 2000 وذلك عبر حسابها على انستغرام.”.

وظهرت ​صورة ليلى علوي​، بالأبيض والأسود، وعلقت عليها كاتبة: “من صندوق الذكريات.. الصورة دي اتصورتها سنة 2000 من حوالي 20 سنة، من أجمل ذكرياتي بعدسة المصور نبيل يوسف”.

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من صندوق الذكريات.. الصورة دي اتصورتها سنة 2000 من حوالي 20 سنة من أجمل ذكرياتي بعدسة المصور نبيل يوسف. #ليلى_علوي #Laila_Eloui

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وعلق الجمهور على الصورة قائلين: “مازلتي فاتنة ومن أجمل نساء العالم”، و”تصدقى انك فتاة أحلامى من قبل تاريخ الصورة ديه بعشر سنين”، و”والله كأنها دولوقتى متغيرتيش خالص”.

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