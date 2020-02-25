ليلى علوي تستعيد ذكرياتها بصورة من 20 سنة.. هل تغيرت كثيرا؟

استعادت الفنانة المصرية ليلى علوي، ذكرياتها بنشرها بصورة لها من عام 2000 وذلك عبر حسابها على انستغرام.”.
وظهرت صورة ليلى علوي، بالأبيض والأسود، وعلقت عليها كاتبة: “من صندوق الذكريات.. الصورة دي اتصورتها سنة 2000 من حوالي 20 سنة، من أجمل ذكرياتي بعدسة المصور نبيل يوسف”.
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من صندوق الذكريات.. الصورة دي اتصورتها سنة 2000 من حوالي 20 سنة من أجمل ذكرياتي بعدسة المصور نبيل يوسف. #ليلى_علوي #Laila_Eloui
وعلق الجمهور على الصورة قائلين: “مازلتي فاتنة ومن أجمل نساء العالم”، و”تصدقى انك فتاة أحلامى من قبل تاريخ الصورة ديه بعشر سنين”، و”والله كأنها دولوقتى متغيرتيش خالص”.