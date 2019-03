ليلى علوي تعايد يسرا: “كل سنة وأنتي معايا يا سيڤا”

View this post on Instagram

العشرة والأيام الحلوة، الصاحبة الجدعة والسند، أختي وحبيبتي وصاحبتي، وجودك في حياتي نعمة من ربنا وعشان أحكي عنك محتاجة عمر تاني فوق عمر صداقتنا، كل سنة وأنتي معايا يا سيڤا، بحبك أوي وربنا يخليكي ليا ❤️🙏 @yousrawyagroup