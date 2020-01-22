ليلى علوي تكشف عن المهنة التي كانت تحلم بها غير التمثيل

نشرت الفنانة المصرية ” ليلى علوي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من مشهد لها في فيلم ” كلمة السر ” والتي ظهرت فيه وهي تعمل مهندس ميكانيكي .

حيث كشفت ليلى علوي أن هذا الفيلم حقق لها حلم طفولتها بالعمل في هذا المجال .. فكان كل من يسألها وهي صغيرة عن ماذا تتمنى أن تصبح عندما تكبر كانت تجيب ” مهندس ميكانيكي ” وأن تفتح ورشة .

فكتبت في تعليقها على مقطع الفيديو قائلة : ” كلنا اتسألنا السؤال ده لما كنا صغيرين نفسك لما تكبر تطلع إيه .. كان عندى رد الناس بتستغربه حتى لما كبرت إني أبقى مهندس ميكانيكي وافتح ورشة .. مقدرتش احقق ده في الواقع بس حققته في ” عايدة ” من فيلم ” كلمة السر ” .. كان نفسك تطلع إيه ؟ ” .