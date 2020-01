ليلى علوي تكشف عن المهنة التي كانت تحلم بها غير التمثيل

View this post on Instagram

كلنا اتسألنا السؤال ده لما كنا صغيرين نفسك لما تكبر تطلع إيه .. كان عندى رد الناس بتستغربه حتى لما كبرت إني أبقى مهندس ميكانيكي وافتح ورشة مقدرتش احقق ده في الواقع بس حققته في "عايدة" من فيلم "كلمة السر" 🔧🔧 كان نفسك تطلع إيه؟ #ليلى_علوي #Laila_Eloui