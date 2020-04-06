ليلى علوي تنعي زوجها السابق بعد وفاته بفيروس كورونا

نعت الفنانة المصرية ليلى علوي زوجها السابق منصور الجمال الذي توفي امس بعد اصابته بفيروس كورونا.

نشرت ليلى علوي صورة بيضاء، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت كاتبة “إنا لله وإنا اليه راجعون .. ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الإعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية .. ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان”.

تزوج منصور الجمال من الفنانة ليلي علوي في الفترة من عام 2007 حتى انفصلا عام 2015 بهدوء.